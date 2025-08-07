De Paul thay Messi đưa Inter Miami vào tứ kết Leagues Cup

De Paul ghi bàn đầu tiên tặng Messi

Messi đã nở nụ cười đầy hài lòng khi người đàn em Rodrigo De Paul ghi bàn quan trọng và đầu tiên cho Inter Miami. Danh thủ người Argentina phải nghỉ thi đấu vì bị chấn thương cơ nhẹ ở chân phải trong trận gặp CLB Necaxa (Mexico) ngày 3.8. Anh đến xem trận đấu và ủng hộ các đồng đội, trong lúc vẫn chưa xác định ngày trở lại. Nhưng theo HLV Mascherano tiết lộ, Messi có thể sớm trở lại thi đấu chỉ trong 1 hoặc 2 tuần tới khi tiến trình điều trị hiện nay đang tiến triển rất khả quan.

De Paul (giữa) đã trở thành người thay thế hoàn hảo Messi tại Inter Miami Ảnh: Reuters

Vắng Messi, người bạn thân De Paul đã trở thành người thay thế hoàn hảo, cùng tiền đạo kỳ cựu Suarez, đều có một ngày thi đấu rực sáng để giúp Inter Miami lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại đối thủ Pumas UNAM từ Mexico với tỷ số 3-1. Qua đó, chính thức giành quyền vào vòng tứ kết Leagues Cup bất chấp mọi kết quả các trận đấu khác.

Inter Miami hoàn tất vòng bảng Leagues Cup sau 3 trận với 8 điểm, chắc suất nằm trong 4 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các đội MLS (Mỹ) để đi tiếp. Tại tứ kết, Inter Miami sẽ thi đấu vào ngày 19 hoặc 20.8 tới. Đây là khoảng thời gian có thể kịp để Messi trở lại thi đấu, tiếp tục duy trì hy vọng giành ngôi vô địch.

Trong khi đó, De Paul đã để lại dấu ấn đậm nét trong cả 3 trận đầu tiên ra mắt thi đấu cho Inter Miami. Anh cùng Messi góp công lớn ở trận thắng Atlas tỷ số 2-1 ngày 31.7, sau đó là 2 kiến tạo trong trận hòa Necaxa tỷ số 2-2 và thắng ở loạt sút luân lưu với tỷ số 5-4 ngày 3.8.

Ở trận quyết định với Pumas UNAM, De Paul đã góp công lớn với bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 45, sau khi cầu thủ Jorge Ruvalcaba bất ngờ giúp đội bóng Mexico dẫn trước 1-0 ở phút 34.

De Paul (giữa) kịp giải cứu Inter Miami khi người đàn anh Messi bị chấn thương Ảnh: Reuters

Chính sự chắc chắn của De Paul ở hàng tiền vệ, giúp Inter Miami giành lại thế trận và áp đảo Pumas UNAM suốt hiệp 2. Nhờ đó, tiền đạo Suarez rực sáng trở lại thi đấu cực kỳ sắc bén, góp công vào bàn thắng nâng tỷ số 2-1 ở phút 59 từ chấm 11 m.

10 phút sau, tiền đạo Tadeo Allende ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Inter Miami một cách hoàn hảo. Bên ngoài sân, Messi và gia đình đến xem trận đấu đã hết sức hài lòng và hạnh phúc trước thành quả của đội nhà.

Trong lúc Inter Miami đi tiếp, đội bóng mới của ngôi sao Hàn Quốc, Son Heung-min là Los Angeles FC hết cơ hội đi tiếp, khi kết thúc vòng bảng Leagues Cup với 6 điểm sau 3 trận, rớt xuống vị trí thứ 6.

Son Heung-min chỉ còn hy vọng đối mặt với Messi, nếu Los Angeles FC và Inter Miami đối đầu nhau tại MLS Cup vào cuối năm. Cùng ngày, CLB Vancouver Whitecaps FC cũng ra mắt tiền vệ Thomas Muller, giúp giải MLS trở nên đầy hấp dẫn với những ngôi sao hàng đầu tấp nập gia nhập ở kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra.