Vòng loại U.20 nữ châu Á 2026

Lịch thi đấu vòng loại châu Á: U.20 Việt Nam đấu Hồng Kông, xem kênh nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
08/08/2025 10:22 GMT+7

Hôm nay, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam sẽ chạm trán với Hồng Kông, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại U.20 nữ châu Á 2025.

Ở trận ra quân bảng B vòng loại U.20 nữ châu Á 2025 hôm 6.8, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam đã có chiến thắng giòn giã 5-0 trước Singapore. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko vươn lên dẫn đầu bảng, nắm lợi thế lớn trong cuộc giành vé góp mặt tại vòng chung kết U.20 châu Á 2025.

Đối thủ của đội tuyển nữ U.20 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B là Hồng Kông. Màn so tài này diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (8.8), trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ U.20 Việt Nam và Hồng Kông được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF Channel).

- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ U.20 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng loại U.20 nữ châu Á 2026

ẢNH: VFF

Ở trận đấu sớm hơn vào lúc 16 giờ, đội tuyển nữ U.20 Singapore gặp Kyrgyzstan.

Nữ U.20 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ hai tại bảng B

Đội tuyển nữ U.20 Việt Nam được đánh giá mạnh nhất bảng B. Do đó, mục tiêu của thầy trò HLV Masahiko chắc chắn là giành trọn 3 điểm trước Hồng Kông. Nếu tiếp tục có 3 điểm ở lượt trận thứ hai, các cô gái Việt Nam sẽ chạm 1 tay vào tấm vé góp mặt ở vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2026.

Vòng loại U.20 châu Á 2026 có 32 đội tham dự, được chia đều vào 8 bảng đấu, đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Theo đó, 8 đội đứng nhất bảng và 3 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Thái Lan tranh tài ở vòng chung kết giải U.20 nữ châu Á 2026.

