6 đoàn cấp cao quốc tế sẽ tham dự lễ A80

Thu Hằng
22/08/2025 19:42 GMT+7

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ có 6 đoàn lãnh đạo cấp cao đại diện cho các nước đến Việt Nam. Nhiều hoạt động song phương, gặp gỡ, tri ân bạn bè quốc tế cũng sẽ diễn ra trong dịp này.

Thông tin về các đoàn quốc tế tham dự lễ diễu binh, diễu hành A80 được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tại buổi họp báo Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025) do Bộ VH-TT-DL chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức chiều 22.8.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao đã mời một số đoàn quốc tế đến dự, có 6 đoàn cấp cao đại diện: Cuba, Lào, Campuchia, Belarus, Nga, Trung Quốc sẽ đến tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. 

Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao còn nhận được sự khẳng định của hơn 20 đoàn đại diện lãnh đạo các nước. Về quốc phòng, có 8 đoàn của Bộ Quốc phòng các nước tham dự lễ kỷ niệm.

"Bộ Ngoại giao đã mời một số phóng viên quốc tế, những người có thiện cảm, quan tâm đến Việt Nam. Chúng tôi còn tổ chức hàng loạt các chương trình để không những các phóng viên nước ngoài đến đưa tin đại lễ mà còn cho họ được tận mắt chứng kiến thành tựu của nhân dân ta đến cộng đồng quốc tế", bà Hằng cho biết.

Bên cạnh các đoàn khách cấp cao, chính đảng, quốc phòng, ngoại giao, phóng viên nước ngoài, còn một nhóm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị mời các bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Cho đến nay, có khoảng gần 100 đại biểu trong nhóm này sẽ tham dự đại lễ. 

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao mời các đoàn ngoại giao, các đại sứ, đại diện các sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổng lãnh sự các nước tham dự sự kiện A80. 

Lần đầu tiên có khối diễu hành của đoàn kiều bào

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết trong 80 năm thành lập nước, lần đầu tiên bà con kiều bào có khối diễu hành riêng. Bộ Ngoại giao đã tổ chức đoàn kiều bào tiêu biểu từ các nước về đại lễ. Trong số đó có 50 kiều bào đã đang tham gia tập luyện để tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

"Bà con chia sẻ về đây dù thay đổi múi giờ, đặc biệt thời tiết, tuy nhiên với một không khí hòa chung với nhân dân trong nước bà con quên hết cả mệt. Đây là một vinh dự niềm tự hào, là trách nhiệm của những người Việt Nam ở xa Tổ quốc được lựa chọn tiêu biểu vào lễ diễu hành", bà Hằng thông tin.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức khóa tập huấn cho hội, đoàn để bà con kiều bào cập nhật thông tin về tình hình trong nước, tập huấn một số kỹ năng liên quan đến công tác tổ chức hội, đoàn để để gắn kết với nhau; mời bà con tham gia các sự kiện trong khuôn khổ các sự kiện 2.9. Một số kiều bào tiêu biểu sẽ tham dự vào lễ chiêu đãi quốc gia và tham dự vào chương trình nghệ thuật tại sân Mỹ Đình.

Về công tác tổ chức các hoạt động của khách quốc tế, bà Hằng chia sẻ: "Các hoạt động diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong dịp này, Bộ Ngoại giao đang kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có cuộc tiếp để tri ân bạn bè quốc tế có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc".


