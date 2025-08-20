Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80

Tuấn Minh
Tuấn Minh
20/08/2025 12:11 GMT+7

Sáng 20.8, 13 khối quần chúng đã có buổi hợp luyện dưới nắng gắt chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 1.

Từ 7 giờ sáng, hơn 2.000 người thuộc 13 khối quần chúng tham gia nhiệm vụ A80 đã có mặt ở sân vận động Mỹ Đình để tham gia buổi hợp luyện

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 2.

Đến thăm, động viên các khối tham gia nhiệm vụ A80, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của 13 khối tham gia. "Rất mong các lực lượng tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành của 13 khối giữ vững được kỷ cương, kỷ luật, quy chế để tập luyện hiệu quả, thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết cho đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế cảm nhận rõ nét tinh thần Việt Nam trong dịp trọng đại này", ông Thanh nhấn mạnh

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 3.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 4.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 5.

Khối đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam. "Trong quá trình đoàn tập luyện có gặp những hôm mưa to, nắng gắt nhưng tinh thần của mọi người vẫn rất quyết tâm để hướng tới đại lễ", Ngô Ánh (khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam - ảnh dưới) chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH 

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 6.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 7.

Khối cựu chiến binh Việt Nam. Cũng tại buổi hợp luyện, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết khối này sẽ có nhiều điểm mới, khác biệt so với các lễ kỷ niệm trước. "Chúng tôi muốn biến các diễn viên quần chúng thành những diễn viên thực thụ để đem lại không khí hào hùng, giàu cảm xúc", ông Trần Hướng Dương nói

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 8.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 9.

Khối cựu công an nhân dân 

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 10.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 11.

Khối thanh niên Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 12.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 13.

Khối nông dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 14.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 15.

Khối văn hóa, thể thao

ẢNH: TUẤN MINH

Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 16.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 17.
Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80- Ảnh 18.

Dù trời nắng gắt từ sớm nhưng rất đông tình nguyện viên vẫn có mặt để cổ vũ các đại diện của 13 khối hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Tôi rất vinh dự khi được tham gia nhiệm vụ này. Dù tuổi cao nhưng nhìn mọi người quyết tâm luyện tập trong những ngày qua, tôi lại càng có thêm ý chí", ông Phạm Đình Giang (Khối cựu công an nhân dân) chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Tin liên quan

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh

Đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh

Sáng 19.8, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn chào mừng Quốc khánh.

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nắng khắp 3 miền

Khám phá thêm chủ đề

nhiệm vụ A80 Quốc khánh 2.9 lễ Quốc khánh 2.9 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận