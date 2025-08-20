Hơn 2.000 người thuộc khối quần chúng hợp luyện nhiệm vụ A80

Khối đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam. "Trong quá trình đoàn tập luyện có gặp những hôm mưa to, nắng gắt nhưng tinh thần của mọi người vẫn rất quyết tâm để hướng tới đại lễ", Ngô Ánh (khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam - ảnh dưới) chia sẻ
ẢNH: TUẤN MINH
Khối cựu chiến binh Việt Nam. Cũng tại buổi hợp luyện, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết khối này sẽ có nhiều điểm mới, khác biệt so với các lễ kỷ niệm trước. "Chúng tôi muốn biến các diễn viên quần chúng thành những diễn viên thực thụ để đem lại không khí hào hùng, giàu cảm xúc", ông Trần Hướng Dương nói
ẢNH: TUẤN MINH
Khối cựu công an nhân dân
ẢNH: TUẤN MINH
Khối thanh niên Việt Nam
ẢNH: TUẤN MINH
Khối nông dân Việt Nam
ẢNH: TUẤN MINH
Khối văn hóa, thể thao
ẢNH: TUẤN MINH
Dù trời nắng gắt từ sớm nhưng rất đông tình nguyện viên vẫn có mặt để cổ vũ các đại diện của 13 khối hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Tôi rất vinh dự khi được tham gia nhiệm vụ này. Dù tuổi cao nhưng nhìn mọi người quyết tâm luyện tập trong những ngày qua, tôi lại càng có thêm ý chí", ông Phạm Đình Giang (Khối cựu công an nhân dân) chia sẻ
ẢNH: TUẤN MINH
