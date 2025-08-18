Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9

Không chỉ trên các tuyến phố cổ Hà Nội, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt ở khu vực Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh lưu niệm nhân dịp này. Bà Trần Thị Bảy (84 tuổi, TP.Đà Nẵng) lần đầu cùng người thân tới thăm Hà Nội. "Hơn 80 năm mới được ra thủ đô, được tận mắt chứng kiến những đổi thay của đất nước trong hòa bình, độc lập, tôi vô cùng tự hào và vui sướng", bà Bảy xúc động