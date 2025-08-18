Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9

Tuấn Minh
Tuấn Minh
18/08/2025 17:13 GMT+7

Không chỉ du khách trong nước, các khách du lịch nước ngoài cũng thể hiện sự thích thú với khung cảnh cờ Tổ quốc tung bay khắp các tuyến phố Hà Nội hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Anh Kyiv (tới từ Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hào hứng chụp ảnh hàng cờ đỏ sao vàng tung bay trên phố Lý Nam Đế (P.Hoàn Kiếm). "Một khung cảnh choáng ngợp khi thấy những lá cờ Việt Nam khắp các phố cho đến các nhà hàng. Tôi thấy may mắn khi tình cờ tới Việt Nam đúng dịp này", anh Kyiv chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 4.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 5.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 6.

Sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Hàng Cót, Hàng Lược, Lý Nam Đế,... thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tới chụp ảnh dịp Quốc khánh 2.9

ẢNH: TUẤN MINH

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 7.

Chị Trần Thị Khánh Huyền (P.Đông Ngạc) dừng chân chụp ảnh check-in cùng người thân với hàng cờ Tổ quốc trên phố Hàng Lược. "Khung cảnh quá đẹp và rực rỡ. Nhìn hình ảnh lá cờ Tổ quốc mà lòng tôi xúc động rưng rưng", chị Huyền nói

ẢNH: TUẤN MINH

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 8.

Cách đó không xa, chị Hoàng Thị Huyền (P.Kiến Hưng) cùng bạn lại lựa chọn check-in trước cửa một ngôi nhà sơn màu cờ đỏ sao vàng trên phố Hàng Lược

ẢNH: TUẤN MINH

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 9.

Người dân ở nhiều khu vực khác cũng tất bật trang hoàng, chỉnh trang tuyến phố chào đón Quốc khánh 2.9

ẢNH: TUẤN MINH

Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 10.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 11.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 12.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 13.
Khách Tây ấn tượng với cờ đỏ sao vàng rợp phố Hà Nội đón Quốc khánh 2.9 - Ảnh 14.

Không chỉ trên các tuyến phố cổ Hà Nội, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt ở khu vực Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh lưu niệm nhân dịp này. Bà Trần Thị Bảy (84 tuổi, TP.Đà Nẵng) lần đầu cùng người thân tới thăm Hà Nội. "Hơn 80 năm mới được ra thủ đô, được tận mắt chứng kiến những đổi thay của đất nước trong hòa bình, độc lập, tôi vô cùng tự hào và vui sướng", bà Bảy xúc động

ẢNH: TUẤN MINH







 

Tin liên quan

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nắng khắp 3 miền

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nắng khắp 3 miền

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, miền Bắc, miền Trung và miền Nam phổ biến trời nắng và ít mưa. Trong đó, miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng, miền Nam có mưa rào vào chiều và tối,

Những khí tài đặc biệt sẽ diễu binh Quốc khánh 2.9

250 công trình chào mừng Quốc khánh

Khám phá thêm chủ đề

Quốc khánh 80 năm Quốc khánh 2.9 hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận