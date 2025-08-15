Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nắng khắp 3 miền

Phan Hậu
Phan Hậu
15/08/2025 19:32 GMT+7

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, miền Bắc, miền Trung và miền Nam phổ biến trời nắng và ít mưa. Trong đó, miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng, miền Nam có mưa rào vào chiều và tối,

Chiều 15.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về nhận định thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 trên phạm vi toàn quốc.

Thời tiết nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, trời nắng khắp 3 miền đất nước- Ảnh 1.

Thời tiết ở miền Bắc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 trời nắng, ít mưa, sẽ thuận lợi cho các hoạt động diễu binh, diễu hành

ẢNH: ĐINH HUY

Dự báo thời tiết từ ngày 20 - 31.8, miền Bắc sẽ có nhiều ngày mưa giông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31 - 34 độ C, rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Các tỉnh miền Trung từ ngày 20 - 25.8, dự báo có mưa, mưa rào và giông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng. Giai đoạn từ ngày 26 - 31.8, miền Trung có mưa giông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ C và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Các tỉnh cao nguyên Trung bộ và Nam bộ từ ngày 20 - 31.8 sẽ có nhiều ngày mưa giông. Mưa rào và giông tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung bộ từ 29 - 32 độ C, Nam bộ từ 32 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, từ ngày 1 - 5.9 ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Trong đó, miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng. Các tỉnh cao nguyên miền Trung và Nam bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8, miền Bắc, miền Trung có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Trên nhiều vùng biển có gió mạnh và có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

