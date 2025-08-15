Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9

Mai Thanh Hải - Ngô Trần Hải An
15/08/2025 05:14 GMT+7

Các xe tăng, thiết giáp của Binh chủng Tăng thiết giáp dẫn đầu khối xe pháo quân sự diễu binh ngày Quốc khánh 2.9.2025, đang luyện tập tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, Hà Nội.

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Các xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp dẫn đầu khối xe pháo quân sự

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Trong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Binh chủng Tăng thiết giáp được tổ chức tham gia 2 khối gồm khối chiến sĩ tăng thiết giáp và khối xe tăng thiết giáp.

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 2.

Khối chiến sĩ tăng thiết giáp

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khối chiến sĩ tăng thiết giáp mang quân phục dã chiến hạ sĩ quan, binh sĩ nam lục quân K20 với màu sắc in loang mới, họa tiết hoa văn đám mây điện toán. 

Màu chủ đạo là ghi ánh xanh, thể hiện sự đồng bộ và tính chất đặc thù của lực lượng. Mũ nghiệp vụ của chiến sĩ lái xe tăng là điểm nhấn không thể thiếu, giúp hình ảnh thêm phần chân thực và hùng dũng.

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 3.

Mũ nghiệp vụ của chiến sĩ kíp xe tăng thiết giáp

ẢNH: MAI THANH HẢI

Tại lễ diễu binh, sẽ xuất hiện hàng chục xe tăng thiết giáp với nhiều chủng loại khác nhau, được trang bị hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, đảm nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ đường biển. 

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 4.

Xe thiết giáp lội nước

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đặc biệt, một số loại xe thiết giáp do Việt Nam tự sản xuất, đang được nghiệm thu và đưa vào huấn luyện tại các đơn vị trong toàn quân, cũng sẽ xuất hiện tại lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2.9. 

Một số hình ảnh về bộ đội tăng thiết giáp

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 5.

Xe tăng T-62

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 6.

Khối chiến sĩ tăng thiết giáp mang quân phục dã chiến hạ sĩ quan, binh sĩ nam lục quân K20 với màu sắc in loang mới, họa tiết hoa văn đám mây điện toán

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 7.

Chiến sĩ tăng thiết giáp mang súng tiểu liên STV-380

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 8.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 9.

Hệ thống vũ khí của XCB-01 gồm pháo chính 73 mm, bệ phóng tên lửa ATGM 9S428, súng máy đồng trục PK 7,62 mm và súng phòng không hạng nặng 12,7 mm NSV

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 10.

Đội hình xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 11.

Xe tăng T34B cải tiến được trang bị nhiều vũ khí

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 12.

Cận cảnh xe tăng T54B cải tiến

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 13.

Bộ đội xe tăng thực hiện động tác chào theo điều lệnh

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 14.

Xe tăng đi qua lễ đài

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 15.

Trưởng xe Dương Ngọc Long

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 16.

Đội hình hàng ngang 3 xe tăng

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 17.

Xe lội nước bánh xích cải tiến

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 18.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và chế tạo

ẢNH: MAI THANH HẢI

Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 19.

Xe XTC-02 là mẫu xe bọc thép chở quân với bánh hơi 4x4. Đây là sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo

ẢNH: MAI THANH HẢI

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
