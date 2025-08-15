Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9

Các xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp dẫn đầu khối xe pháo quân sự ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Trong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Binh chủng Tăng thiết giáp được tổ chức tham gia 2 khối gồm khối chiến sĩ tăng thiết giáp và khối xe tăng thiết giáp.

Khối chiến sĩ tăng thiết giáp ẢNH: MAI THANH HẢI

Khối chiến sĩ tăng thiết giáp mang quân phục dã chiến hạ sĩ quan, binh sĩ nam lục quân K20 với màu sắc in loang mới, họa tiết hoa văn đám mây điện toán.

Màu chủ đạo là ghi ánh xanh, thể hiện sự đồng bộ và tính chất đặc thù của lực lượng. Mũ nghiệp vụ của chiến sĩ lái xe tăng là điểm nhấn không thể thiếu, giúp hình ảnh thêm phần chân thực và hùng dũng.

Mũ nghiệp vụ của chiến sĩ kíp xe tăng thiết giáp ẢNH: MAI THANH HẢI

Tại lễ diễu binh, sẽ xuất hiện hàng chục xe tăng thiết giáp với nhiều chủng loại khác nhau, được trang bị hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, đảm nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ đường biển.

Xe thiết giáp lội nước ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đặc biệt, một số loại xe thiết giáp do Việt Nam tự sản xuất, đang được nghiệm thu và đưa vào huấn luyện tại các đơn vị trong toàn quân, cũng sẽ xuất hiện tại lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2.9.

Một số hình ảnh về bộ đội tăng thiết giáp

Xe tăng T-62 ẢNH: MAI THANH HẢI

Chiến sĩ tăng thiết giáp mang súng tiểu liên STV-380 ẢNH: MAI THANH HẢI

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 ẢNH: MAI THANH HẢI

Hệ thống vũ khí của XCB-01 gồm pháo chính 73 mm, bệ phóng tên lửa ATGM 9S428, súng máy đồng trục PK 7,62 mm và súng phòng không hạng nặng 12,7 mm NSV ẢNH: MAI THANH HẢI

Đội hình xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Xe tăng T34B cải tiến được trang bị nhiều vũ khí ẢNH: MAI THANH HẢI

Cận cảnh xe tăng T54B cải tiến ẢNH: MAI THANH HẢI

Bộ đội xe tăng thực hiện động tác chào theo điều lệnh ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Xe tăng đi qua lễ đài ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Trưởng xe Dương Ngọc Long ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đội hình hàng ngang 3 xe tăng ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Xe lội nước bánh xích cải tiến ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế và chế tạo ẢNH: MAI THANH HẢI