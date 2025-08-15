Binh chủng Tăng thiết giáp chủ lực trong diễu binh Quốc khánh 2.9

Trong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Binh chủng Tăng thiết giáp được tổ chức tham gia 2 khối gồm khối chiến sĩ tăng thiết giáp và khối xe tăng thiết giáp.
Khối chiến sĩ tăng thiết giáp mang quân phục dã chiến hạ sĩ quan, binh sĩ nam lục quân K20 với màu sắc in loang mới, họa tiết hoa văn đám mây điện toán.
Màu chủ đạo là ghi ánh xanh, thể hiện sự đồng bộ và tính chất đặc thù của lực lượng. Mũ nghiệp vụ của chiến sĩ lái xe tăng là điểm nhấn không thể thiếu, giúp hình ảnh thêm phần chân thực và hùng dũng.
Tại lễ diễu binh, sẽ xuất hiện hàng chục xe tăng thiết giáp với nhiều chủng loại khác nhau, được trang bị hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, đảm nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ đường biển.
Đặc biệt, một số loại xe thiết giáp do Việt Nam tự sản xuất, đang được nghiệm thu và đưa vào huấn luyện tại các đơn vị trong toàn quân, cũng sẽ xuất hiện tại lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2.9.
Một số hình ảnh về bộ đội tăng thiết giáp
Bình luận (0)