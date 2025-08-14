Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển

Tại Hà Nội, lực lượng tham gia diễu binh của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng gồm 2 khối sĩ quan Hải quân (khối đứng, khối đi) và khối xe pháo quân sự.
Đến thời điểm này, công tác huấn luyện, luyện tập bảo đảm đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Khối đứng và khối đi bảo đảm tốt về tư thế, tác phong, kỹ thuật động tác cá nhân và toàn khối. Khối xe pháo quân sự luyện tập đội hình cơ động bảo đảm đúng quy định và an toàn tuyệt đối.
Tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân được Bộ Quốc phòng giao chủ trì việc chỉ huy - điều hành luyện tập, hợp luyện lực lượng diễu binh trên biển (dưới sự hướng dẫn - giám sát của Cục Quân huấn nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).
Lực lượng tham gia diễu binh trên biển của Hải quân bao gồm: tàu ngầm Kilo 636 của Lữ đoàn tàu ngầm 189, tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 của Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 (Vùng 4 Hải quân), các tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8, tàu pháo, tàu vận tải đổ bộ... của các đơn vị Hải quân.
Đặc biệt, các máy bay săn ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 của Lữ đoàn không quân hải quân 954 cũng lần đầu tiên tham gia vào đội hình diễu binh trên biển, tổ chức tại vùng biển căn cứ quân sự Cam Ranh.
Cùng làm nhiệm vụ diễu binh trên biển Khánh Hòa, còn có các tàu vận tải - tuần tra đa năng, tuần tra cao tốc... của Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam.
Cũng lần đầu tiên, các tàu tuần tra cao tốc SPa-4027 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia trong đội hình tàu thuyền tổng hợp của các quân binh chủng diễu binh trên biển.
Hiện tại, Quân chủng Hải quân đang tích cực luyện tập giai đoạn 2 diễu binh trên biển theo đúng kế hoạch, tập trung vào các nội dung: động tác chào cờ tàu; động tác chào trong diễu binh; các phương án vận động xây dựng đội hình, hợp hình nghi lễ diễu binh tàu trên biển bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách...
