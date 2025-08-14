Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển

Mai Thanh Hải - Ngô Trần Hải An - Độc Lập
14/08/2025 09:28 GMT+7

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) tới đây, nhiều đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân tham gia nhiệm vụ diễu binh trên đất liền, trên biển và cả trên trời.

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 1.

Tàu ngầm Kilo 636 thuộc Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân tham gia diễu binh trên biển

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại Hà Nội, lực lượng tham gia diễu binh của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng gồm 2 khối sĩ quan Hải quân (khối đứng, khối đi) và khối xe pháo quân sự. 

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 2.

Khối sĩ quan Hải quân thực hiện chào nghi lễ, khi đi ngang qua khán đài hợp luyện

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đến thời điểm này, công tác huấn luyện, luyện tập bảo đảm đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Khối đứng và khối đi bảo đảm tốt về tư thế, tác phong, kỹ thuật động tác cá nhân và toàn khối. Khối xe pháo quân sự luyện tập đội hình cơ động bảo đảm đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 3.

Tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn trong biên chế chiến đấu của Quân chủng Hải quân

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân được Bộ Quốc phòng giao chủ trì việc chỉ huy - điều hành luyện tập, hợp luyện lực lượng diễu binh trên biển (dưới sự hướng dẫn - giám sát của Cục Quân huấn nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam). 

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 4.

Khối sĩ quan Hải quân diễu binh tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, ngày 13.8.2025

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Lực lượng tham gia diễu binh trên biển của Hải quân bao gồm: tàu ngầm Kilo 636 của Lữ đoàn tàu ngầm 189, tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 của Lữ đoàn tàu chiến đấu 162 (Vùng 4 Hải quân), các tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8, tàu pháo, tàu vận tải đổ bộ... của các đơn vị Hải quân. 

Đặc biệt, các máy bay săn ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 của Lữ đoàn không quân hải quân 954 cũng lần đầu tiên tham gia vào đội hình diễu binh trên biển, tổ chức tại vùng biển căn cứ quân sự Cam Ranh. 

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 5.

Đội hình tàu quân sự luyện tập diễu binh trên biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cùng làm nhiệm vụ diễu binh trên biển Khánh Hòa, còn có các tàu vận tải - tuần tra đa năng, tuần tra cao tốc... của Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam.

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 6.

Tổ hợp tên lửa đất đối hải Redut-M (hay còn gọi là 4K44 Redut-M) nằm trong biên chế Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân) hợp luyện diễu binh ngày 13.8.2025

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Cũng lần đầu tiên, các tàu tuần tra cao tốc SPa-4027 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia trong đội hình tàu thuyền tổng hợp của các quân binh chủng diễu binh trên biển. 

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 7.

Khối đứng sĩ quan Hải quân

ẢNH: MAI THANH HẢI

Hiện tại, Quân chủng Hải quân đang tích cực luyện tập giai đoạn 2 diễu binh trên biển theo đúng kế hoạch, tập trung vào các nội dung: động tác chào cờ tàu; động tác chào trong diễu binh; các phương án vận động xây dựng đội hình, hợp hình nghi lễ diễu binh tàu trên biển bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách...

Một số hình ảnh bộ đội Hải quân luyện tập và hợp luyện diễu binh trên bờ, dưới biển

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 8.

Khối đi sĩ quan Hải quân

ẢNH: MAI THANH HẢI

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 9.

Khối sĩ quan Hải quân hợp luyện với các quân binh chủng

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 10.

Đội hình sĩ quan Hải quân

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 11.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn hiện đang trong biên chế Quân chủng Hải quân

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 12.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tham gia diễu binh trên biển

ẢNH: P.V

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 13.

Tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển

ẢNH: P.V

Bộ đội Hải quân luyện tập diễu binh Quốc khánh 2.9 trên bờ, dưới biển- Ảnh 14.

Máy bay thủy phi cơ DHC-6 tham gia diễu binh trên biển

ẢNH: P.V

Xem thêm bình luận