Tiết lộ 3 đội hình tàu tham gia diễu binh trên biển tại Cam Ranh

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh, diễu hành trên biển tại Khánh Hòa với sự tham gia của các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, Quân khu 5… (nhiệm vụ A80).

Đội hình tàu xếp thành hình mũi tên ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm Kilo 636, lực lượng tàu mặt nước, lực lượng không quân hải quân và các đơn vị chuyên trách khác.

Tại buổi tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang nhân dân chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 diễn ra sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã công bố 3 đội hình các loại tàu tham gia diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đầu tiên là đội hình mũi tên. Đội hình này thể hiện sức mạnh và uy thế của lực lượng vũ trang trên biển. Trong đội hình, các tàu có hỏa lực mạnh được phân bố trên hai cánh mũi tên. Đầu đội hình là tàu chỉ huy, phía sau là tàu chiến đấu, tàu vận tải.

Đội hình mũi tên được sử dụng để tiêu diệt lực lượng địch khi chúng uy hiếp tàu ta, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công tàu trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo vệ an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch.

Tiếp đó là đội hình chữ V. Trong đội hình chữ V, phía trước là các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh, các tàu còn lại được bố trí ở phía sau; góc chữ V là tàu chỉ huy được sử dụng khi hành quân trên biển, tăng khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu, tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình, giảm nguy cơ bị tập kích bất ngờ, tăng khả năng phòng thủ cho biên đội, trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo đảm an toàn hàng hải.

Đội hình tàu hình chữ V ẢNH: ĐÌNH HUY

Cuối cùng là đội hình hình thoi. Trong đội hình này, bên phải và trái hình thoi là tàu chỉ huy, các tàu còn lại được bố trí phía trước. Đội hình được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực diện đến các tàu trong đội hình, bảo đảm an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thủy lôi.

Đội hình tàu hình thoi ẢNH: ĐÌNH HUY

Trước đó, thông tin từ Quân chủng Hải quân cho biết, lực lượng diễu binh trên biển đang tích cực luyện tập giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch. Trong đó, tập trung các nội dung: động tác chào cờ tàu, động tác chào trong diễu binh, các phương án vận động xây dựng đội hình, hợp hình, nghi lễ diễu binh tàu trên biển bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc…