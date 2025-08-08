Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển

Đình Huy
Đình Huy
08/08/2025 17:01 GMT+7

Tại buổi kiểm tra diễu binh trên biển, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Ngày 7 - 8.8, tại Khánh Hòa, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã kiểm tra và chỉ đạo công tác luyện tập thực hành vận động đội hình lực lượng diễu binh trên biển trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển

ẢNH: ĐỨC THU

Theo Quân chủng Hải quân, thời gian vừa qua, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đã khắc phục khó khăn tổ chức luyện tập vận động theo các đội hình và thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục triệt để tồn tại.

Các đơn vị, các tàu đã xây dựng, tổ chức thông qua kế hoạch đi biển, kế hoạch luyện tập và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tỉ mỉ; bảo đảm tốt vũ khí trang bị, tàu thuyền, máy bay hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt; bảo đảm thời gian cơ động chiếm lĩnh đội hình.

Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển - Ảnh 2.

Cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân tham gia luyện tập

ẢNH: ĐỨC THU

Tại buổi kiểm tra, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã biểu dương các đơn vị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển, đồng thời yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các lực lượng nắm vững tình hình thời tiết, tổ chức hệ thống thông tin; hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy, bảo đảm tốt cự ly, tốc độ, vị trí đã được quy định trong đội hình.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh, diễu hành trên biển tại Khánh Hòa với sự tham gia của các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, Quân khu 5…

Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển - Ảnh 3.

Lực lượng hải quân thực hiện nghi thức luyện tập trên biển

ẢNH: QCHQ

Trong đó, lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm Kilo 636, lực lượng tàu mặt nước, lực lượng không quân hải quân và các đơn vị chuyên trách khác.

Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển - Ảnh 4.

Tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh diễu binh trên biển Bộ Quốc phòng 80 năm Quốc khánh 2.9
