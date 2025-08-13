Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh

Đình Huy
Đình Huy
13/08/2025 16:16 GMT+7

Xe tăng T90S, UAV cảm tử do Việt Nam sản xuất là một trong số hàng trăm khí tài của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 1.

Ngày 13.8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội, công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80). Trong ảnh là xe tăng T55 nâng cấp mang dáng dấp của những pháo đài thép kiên cố, trang bị pháo chính 100 mm...

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 2.

Nổi bật trong dàn khí tài là các loại xe tăng thuộc biên chế của Binh chủng Tăng - thiết giáp. Trong đó nổi bật nhất là loại xe tăng T-90S, T-90SK. Trong ảnh là xe tăng T-90SK

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 3.

T-90S là dòng xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới. Chiếc xe tăng này được trang bị pháo 125 mm, súng máy đồng trục và khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này mang đến ưu thế, hỏa lực vượt trội, sức cơ động cao. Cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, T-90S không những thể hiện sức mạnh vượt trội mà còn là trụ cột trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng Tăng - thiết giáp

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 4.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 5.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 6.

T-90 cũng như phiên bản T-90S/SK được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và tự động hóa cao với máy tính đường đạn, các cảm biến quang - ảnh nhiệt, khí tài quan sát, hệ thống tự động bám mục tiêu... cho phép tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 7.

Ngoài các loại đạn pháo tăng uy lực, T-90S/SK còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng 9M119M Refleks bắn qua nòng pháo chính có khả năng tấn công chính xác cao tới 5 km và khả năng xuyên phá 950 mm giáp thép. Đây là vũ khí lợi hại của xe tăng trên chiến trường

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 8.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 9.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 10.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 11.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 12.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 13.

Các loại xe tăng, xe bọc thép... tham gia diễu binh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 14.

Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất, gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 15.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 16.

Các UAV có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất như: bộ binh, xe tăng hạng nhẹ...

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 17.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 18.
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 19.

Xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Các UAV được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép. Cạnh đó, các UAV cũng được sử dụng để giám sát, trinh sát, cứu hộ cứu nạn

ẢNH: ĐÌNH HUY


Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 20.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel tự chủ nghiên cứu, sản xuất

ẢNH: ĐÌNH HUY

 

