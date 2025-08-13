Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh

T-90 cũng như phiên bản T-90S/SK được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và tự động hóa cao với máy tính đường đạn, các cảm biến quang - ảnh nhiệt, khí tài quan sát, hệ thống tự động bám mục tiêu... cho phép tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết
Các loại xe tăng, xe bọc thép... tham gia diễu binh
Các UAV có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất như: bộ binh, xe tăng hạng nhẹ...
Xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Các UAV được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép. Cạnh đó, các UAV cũng được sử dụng để giám sát, trinh sát, cứu hộ cứu nạn
