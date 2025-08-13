Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh

T-90S là dòng xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới. Chiếc xe tăng này được trang bị pháo 125 mm, súng máy đồng trục và khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này mang đến ưu thế, hỏa lực vượt trội, sức cơ động cao. Cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, T-90S không những thể hiện sức mạnh vượt trội mà còn là trụ cột trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng Tăng - thiết giáp