Thời sự Quốc phòng

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9

Đình Huy - Mai Thanh Hải
13/08/2025 13:58 GMT+7

Sáng nay 13.8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân chuẩn bị cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Dự chỉ đạo, động viên các lực lượng có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương, quân đội và công an.

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà các lực lượng tham gia diễu binh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau khi thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hô khẩu lệnh: “Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu”, hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội, công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tiến qua lễ đài.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng hợp luyện, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chúng ta đang ở trong những giờ phút rất thiêng liêng, rất tự hào, rất hào hùng và rất xúc động của cuộc tổng luyện tập hôm nay. 

Biểu dương tất cả các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia làm nên thành công của cuộc tổng hợp luyện, ông Nghĩa cho biết, chúng ta đang hướng tới những sự kiện trọng đại của đất nước; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đang giành được thắng lợi bước đầu có ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. 

Đối với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành hôm nay thì Quân đội nhân dân vừa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống vẻ vang, các quân khu, quân đoàn các đơn vị của địa phương và các quân binh chủng của địa phương cũng đang hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống vẻ vang của mình. 

Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân đang hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân anh hùng.

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 2.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chính vì vậy, chúng ta phải làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là dâng lên các thế hệ cha anh của chúng ta", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư nhắc tới lời khen ngợi của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là cuộc diễu binh, diễu hành tại TP.HCM đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, đặc biệt là lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam.

"Với niềm tự hào đó, chúng tôi mong rằng các thế hệ của chúng ta hôm nay, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày đất nước thống nhất để có quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng", ông Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trong 3 năm kỷ niệm những ngày lễ lớn, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là sự kiện đỉnh cao. 

"Chúng ta dứt khoát phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước mạnh mẽ, yêu dân tộc và niềm tự hào Việt Nam”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư mong rằng, các đồng chí từ lãnh đạo đến công tác chỉ huy, công tác bảo đảm, công tác chăm lo đời sống anh em và đặc biệt là lực lượng báo chí tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế hiểu và chia sẻ về những thành công của Việt Nam.

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 3.

Xe chỉ huy của lực lượng quân đội tiến qua lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 4.

Khối nữ Quân nhạc

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 5.
Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 6.

Khối nữ Quân y

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 7.

Khối chiến sĩ Phòng không - Không quân

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 8.

Khối chiến sĩ Biên phòng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 9.

Khối Tác chiến điện tử

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 10.

Khối Đặc công dù

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 11.
Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 12.

Khối nam Chiến sĩ thông tin

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 13.

Khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình

ẢNH: ĐÌNH HUY


Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 14.

Khối chiến sĩ Tăng - thiết giáp

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 15.

Khối Đặc công

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 16.
Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 17.

Khối Công binh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 18.

Khối Binh chủng hóa học

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 19.

Khối Dân quân tự vệ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 20.

Xe chở quân kỳ của lực lượng công an

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 21.
Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 22.
Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 23.
Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 24.
Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 25.

Các khối diễu hành của Công an nhân dân tiến qua lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 26.

Khối An ninh cơ sở

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh 16.000 chiến sĩ đội nắng tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2.9- Ảnh 27.

Khối Kỵ binh

ẢNH: ĐÌNH HUY

 

