Thời sự

Mưa lớn đến ngày 18.8, có nơi trên 300 mm, nguy cơ ngập úng

Phan Hậu
Phan Hậu
15/08/2025 08:29 GMT+7

Dự báo thời tiết từ ngày 15 - 18.8, nhiều tỉnh, thành phố trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam sẽ có mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 15.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo đợt mưa lớn trong những ngày cuối tuần này trên phạm vi cả nước.

Mưa lớn đến ngày 18.8, có nơi trên 300 mm, nguy cơ ngập úng- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết những ngày tới xảy ra mưa lớn trên phạm vi khắp cả nước

ẢNH: THANH NIÊN

Dự báo thời tiết từ sáng sớm đến trưa nay 15.8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ chiều tối 15.8 đến đêm 16.8, các tỉnh phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 130 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Từ chiều 15.8 đến đêm 16.8, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Ngoài ra, từ chiều và đêm 15.8, phía tây Bắc bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 100 mm. 

Khu vực phía đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.

2 ngày mưa lớn trên 300 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo từ ngày 17.8 đến đêm 18.8, phía đông Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi trên 300 mm.

Ngày 17.8, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 120 mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Đợt mưa lớn xảy ra trong những ngày cuối tuần này có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân, các địa phương chủ động theo dõi  thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

