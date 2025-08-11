Dự báo thời tiết nắng nóng, mưa giông trên phạm vi cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo thời tiết ngày 11.8, miền Bắc chỉ còn nắng nóng ở đồng bằng, trung du và miền núi tiếp tục có mưa giông.

Miền Bắc chỉ còn nắng nóng ở đồng bằng, vùng núi và trung du có mưa giông ẢNH: TUẤN MINH

Đêm qua 10.8 và sáng sớm nay, vùng núi miền Bắc, miền Trung và cao nguyên miền Trung, Nam bộ mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.8 đến 3 giờ ngày 11.8 nhiều nơi trên 90 mm như: trạm Xuân Minh 1 (Hà Giang) là 149,2 mm; trạm Cà Nàng (Sơn La) 118,8 mm; Pu Sam Cáp (Lai Châu) 93,6 mm; trạm Ea Pal (Đắk Lắk) 91,2 mm…

Dự báo từ chiều tối và đêm 11.8, vùng núi miền Bắc mưa giông rải rác, có nơi mưa to, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi 70 mm.

Khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa mưa giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Chiều và đêm nay 11.8, cao nguyên miền Trung bộ, Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Thời tiết từ hôm nay đến ngày 12.8, miền Bắc ban ngày có nắng nóng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa giông.

Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Cao nguyên miền Trung và Nam bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to.

Nhận định thời tiết từ ngày 12 - 20.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc trong khoảng ngày 13 - 19.8 khả năng có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Mưa tập trung xảy ra vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung từ ngày 12 - 19.8, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Các tỉnh cao nguyên miền Trung, Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 11.8, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày mai 12.8, nắng nóng từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk giảm dần.