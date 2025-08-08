Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc nắng nóng 3 ngày tới, Hà Nội 38 độ C

Phan Hậu
Phan Hậu
08/08/2025 20:22 GMT+7

Dự báo từ ngày mai 9.8, thời tiết nắng nóng quay trở lại ở các tỉnh miền Bắc và sẽ kéo dài trong 3 ngày tới với nhiệt độ cao nhất khoảng 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 8.8, khu vực trung du và đồng bằng miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: trạm Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 37,2 độ C; trạm Đồng Hới (Quảng Trị) là 37,5 độ C…

Miền Bắc nắng nóng 3 ngày tới, Hà Nội nóng 38 độ C- Ảnh 1.

Miền Bắc nắng nóng liên tục trong 3 ngày tới

ẢNH: TUẤN MINH

Từ ngày mai 9.8, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên), nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Dự báo đợt nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa kéo dài đến ngày 11.8.

Trước đó, từ ngày 2 - 4.8, các tỉnh miền Bắc là tâm điểm của đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 27.7, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ nắng nóng một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C như: Láng (Hà Nội) là 40,3 độ C và Phủ Lý (Ninh Bình) là 40,2 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ nắng nóng ở miền Trung Bộ phổ biến từ 36 - 38 độ C.

TP.HCM nắng nóng oi bức giữa mùa mưa: Bao giờ 'hạn bà chằn' mới hết?

Sau nắng nóng, miền Bắc có mưa giông diện rộng

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định từ nay đến cuối tháng 8 gần như không có khả năng miền Bắc lặp lại đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài từ 2 - 4.8 vừa qua.

"Dự báo trong đợt nắng nóng 3 ngày tới ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36 - 38 độ C", ông Hưởng nói.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay sau khi đợt nắng nóng này kết thúc, từ ngày 11 - 13.8, vùng núi miền Bắc sẽ có đợt mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14.8, mưa lớn mở rộng toàn miền Bắc, xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm. 

Tin liên quan

Miền Bắc nắng nóng 4 ngày, vùng núi giảm mưa

Miền Bắc nắng nóng 4 ngày, vùng núi giảm mưa

Dự báo chiều nay 7.8, vùng núi và trung du miền Bắc sẽ giảm mưa. Từ ngày mai, các tỉnh miền Bắc bắt đầu đợt nắng nóng, kéo dài đến khoảng ngày 11.8.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng Mưa giông hà nội Miền bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận