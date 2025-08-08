Miền Bắc nắng nóng 3 ngày tới, Hà Nội 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 8.8, khu vực trung du và đồng bằng miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: trạm Hương Sơn (Hà Tĩnh) là 37,2 độ C; trạm Đồng Hới (Quảng Trị) là 37,5 độ C…

Miền Bắc nắng nóng liên tục trong 3 ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Từ ngày mai 9.8, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên), nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.



Dự báo đợt nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa kéo dài đến ngày 11.8.

Trước đó, từ ngày 2 - 4.8, các tỉnh miền Bắc là tâm điểm của đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 27.7, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ nắng nóng một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C như: Láng (Hà Nội) là 40,3 độ C và Phủ Lý (Ninh Bình) là 40,2 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ nắng nóng ở miền Trung Bộ phổ biến từ 36 - 38 độ C.

Sau nắng nóng, miền Bắc có mưa giông diện rộng

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định từ nay đến cuối tháng 8 gần như không có khả năng miền Bắc lặp lại đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài từ 2 - 4.8 vừa qua.



"Dự báo trong đợt nắng nóng 3 ngày tới ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36 - 38 độ C", ông Hưởng nói.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay sau khi đợt nắng nóng này kết thúc, từ ngày 11 - 13.8, vùng núi miền Bắc sẽ có đợt mưa giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 14.8, mưa lớn mở rộng toàn miền Bắc, xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm.