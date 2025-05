Miền Bắc đón đợt nắng nóng 4 ngày đầu tháng 6

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, xu hướng thời tiết trong 10 ngày tới ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung khả năng xuất hiện đợt nắng nóng ngay những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Miền Bắc, miền Trung có nắng nóng trong những ngày đầu tháng 6 ẢNH: TN

Dự báo ở miền Bắc, nắng nóng cục bộ xuất hiện trong ngày đầu tiên của tháng 6. Cụ thể, tại Hà Nội, khoảng ngày 1.6, thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Sang ngày 2.6, nắng nóng gia tăng cường độ, nhiệt độ tăng lên 36 độ C và duy trì liên tục trong 4 ngày.

Ở khu vực Tây Bắc, nắng nóng xuất hiện tại một số địa phương. Trong đó, tại Hòa Bình từ ngày 1.6 sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Trong 4 ngày tiếp theo, nắng nóng duy trì với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 - 37 độ C.

Ở miền Trung, các tỉnh Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng từ đầu tháng 6. Cụ thể, tại Hà Tĩnh từ ngày 1.6 có nắng nóng, với nhiệt độ ca o nhất 35 độ C. Nắng nóng liên tục trong 3 ngày, nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C.

Còn tại Quảng Bình, từ ngày 1.6 có nắng nóng với nhiệt độ 36 độ C và tăng lên 37 độ C trong ngày 2.6. Sau đó, nắng nóng tiếp tục kéo dài thêm 2 ngày nữa.

Nắng nóng không quá gay gắt

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở phía bắc các tỉnh Trung và Nam Trung bộ trong những ngày đầu tháng 6.

Dự báo tại TP.Đà Nẵng, nắng nóng xuất hiện từ ngày 30.5, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài trong 6 ngày liên tiếp, nhiệt độ cao nhất là 38 độ C. Các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 - 36 độ C.

Chia sẻ với Thanh Niên chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nắng nóng xảy ra ở miền Bắc, Bắc Trung bộ trong những ngày đầu tháng 6 là do tác động, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây.

Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 5, ở các khu vực nói trên liên tục có mưa lớn trong nhiều ngày nên thời tiết nắng nóng xuất hiện trong những ngày đầu tháng 6 sẽ không kéo dài và cường độ không quá gay gắt.