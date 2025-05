Mưa lớn lịch sử, nắng nóng bất ngờ

Trung bộ nắng nóng kéo dài đến 23.5

Tại Trung bộ, nắng nóng xuất hiện trở lại từ ngày 20.5 và trong ngày 21.5, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Con Cuông (Nghệ An) 36,6 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36,5 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,3 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%. Dự báo nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 23.5 rồi có xu hướng dịu dần.