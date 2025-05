Đêm qua nhiều nơi mưa lớn, thời tiết tuần này thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm qua (11.5), khu vực Nam bộ và Tây nguyên có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa rất lớn. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 11.5 đến 3 giờ ngày 12.5 có nơi trên 80mm như: Quảng Sơn (Đắk Nông) 141,4mm, Tam Giang (Đắk Lắk) 83,4mm, Bom Bo (Bình Phước) 107,6mm, Mỹ Phước Tây (Tiền Giang) 88,6mm, Trường Xuân (Đồng Tháp) 81,2mm.

Nhiều nơi ở Nam bộ và Tây nguyên tiếp tục đón mưa to vào chiều tối qua ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo chiều và tối 12.5, khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn với lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa lớn với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng các vùng trũng thấp. Tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C, các tỉnh Tây nguyên nhiệt độ cao nhất 31 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên nhận định xu thế thời tiết trong 10 ngày tới: Do áp cao lạnh lục địa tiếp tục nén và đẩy rãnh thấp xuống trung Trung bộ, sau suy yếu dần. Rãnh áp thấp trên cao có trục tây bắc - đông nam qua Nam bộ và khu vực nam Biển Đông hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới rút ra phía đông. Do vậy, trong những ngày đầu tuần này mưa giảm so với những ngày trước, nắng có xu hướng gia tăng trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía bắc về, trên Biển Đông ngày và đêm 12.5, các khu vực sẽ có mưa rào và giông gồm bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Ngoài ra, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 3m.



Từ khoảng ngày 17 - 18.5 vùng áp thấp phía tây có khả năng phát triển trở lại về phía đông. Từ 19 - 20.5, rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc. Khả năng mưa giông có xu hướng xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn, có điểm mưa vừa, mưa to và trong mưa giông cần đề phòng có giông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.