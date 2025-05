Trung bộ sắp nắng nóng diện rộng

Nhận định về xu hướng thời tiết từ ngày 3 - 11.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các tỉnh Trung bộ sẽ đón nắng nóng trên diện rộng.

Các tỉnh Trung bộ có nắng nóng diện rộng ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: TTDBKTTVQG

Cụ thể, từ ngày 4 - 5.5, các tỉnh Trung và Nam Trung bộ nắng nóng diện rộng. Các tỉnh Bắc Trung bộ và phía tây Bắc bộ từ ngày 7.5 sẽ có nắng nóng.

Trong đó, tại Hà Tĩnh ngày 8.5, nhiệt độ nắng nóng cao nhất lên tới 36 độ C. Sau đó, nắng nóng tiếp tục duy trì ở địa phương này đến khoảng ngày 11.5.

Tại Quảng Trị, từ ngày 6 - 7.5, dự báo nhiệt độ nắng nóng cao nhất là 37 độ C. Sau đó, nắng nóng giảm nhiệt, duy trì nền nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 - 36 độ C kéo dài đến ngày 11.5.

Thời tiết tại Đà Nẵng có nắng nóng từ ngày 4.5 với nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C và duy trì đến ngày 7.5, sau đó nhiệt độ giảm dần.

Thời tiết Hà Nội trong tuần tới tại nền nhiệt độ trong khoảng 32 - 35 độ C. Dự báo ngày 8.5, nắng nóng xuất hiện ở Hà Nội với nền nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C, sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần.

Thời tiết tại TP.HCM từ ngày 4 - 10.5 nhiệt độ cao nhất dao động trong 32 - 34 độ C. Dự báo ngày 8.5, nhiệt độ tại TP.HCM cao nhất là 34 độ C, sau đó đến ngày 11.5, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống 32 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, xen giữa thời tiết nắng nóng, các khu vực Bắc bộ, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ cần đề phòng mưa rào, mưa giông thường xảy ra vào buổi chiều và tối.

Khi trời có mưa giông, người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm như lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.