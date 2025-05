Cảnh báo mưa to ở Hà Nội, Nam bộ mưa giông chuyển mùa gia tăng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Ở Bắc bộ, xuất hiện mưa to đến rất to ở nhiều nơi. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30.4 đến 8 giờ ngày 1.5 có nơi trên 90mm như: Cây Thị (Thái Nguyên) 112,2mm, Yên Nguyên (Tuyên Quang) 104,8mm, Ngam La (Hà Giang) 95,4mm, Mễ Trì (Hà Nội) 94.3mm…



TP.HCM tiếp tục có nắng nóng mạnh vào buổi trưa, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa giông ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong ngày 1.5, Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Đặc biệt khu vực đồng bằng và phía đông bắc của Bắc bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên khu vực Bắc bộ.

Hiện nay qua ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho hầu khắp các quận, huyện của thành phố Hà Nội và có xu hướng di chuyển sang các hướng đông nam của thành phố. Cảnh báo, vùng mây này suy yếu dần và chỉ còn gây mưa, mưa rào. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên nhận định: Tại TP.HCM và các khu vực lân cận tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 - 35 độ C. Chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Đặc biệt tại TP.HCM, trời nắng mạnh vào trưa và đầu giờ chiều; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 47%.

Hiện nay rãnh thấp xích đạo có trục từ 3 - 7 độ vĩ bắc có xu hướng nâng trục lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung Trung bộ. Nhiễu động gió đông hoạt động mạnh dần trên khu vực Nam bộ từ ngày 2.5. Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông duy trì hoạt động trên khu vực Nam bộ nên thời tiết có nắng nóng, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Mưa giông có xu hướng gia tăng, trong mưa giông cần đề phòng có giông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh gây thiệt hại về người và tài sản.