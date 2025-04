TP.HCM tiếp tục nắng nóng, cảnh báo ngập vì triều cường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, trong ngày 27.4, Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, riêng Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.



TP.HCM trời giảm mưa, nắng nóng và triều cường gây ngập một số nơi ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong ngày hôm nay 28.4, Nam bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ còn khoảng 50 - 55%.

Riêng tại TP.HCM, mây thay đổi, nắng nhiều, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12 - 15 giờ trong ngày, tập trung chủ yếu vào khoảng từ trưa đến đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 33 - 35 độ C. Chiều tối và đêm hầu như không mưa.

Ngoài ra, từ ngày 28.4, khu vực ven biển Nam bộ bắt đầu xuất hiện đợt triều cường. Mực nước không quá cao, tuy nhiên có thể gây ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp ở huyện Nhà Bè , Q.7, 8 TP.HCM trong khoảng thời gian 4 -6 giờ sáng và 17 - 19 giờ chiều. Một số khu vực trũng thấp ở Cần Thơ và Vĩnh Long cũng có thể ghi nhận tình trạng ngập nhẹ, đặc biệt khi trùng với thời điểm có mưa.

Trên khu vực Tây nguyên, ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, nhưng lượng mưa giảm đáng kể so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Người dân cần chủ động phòng tránh tác động của nắng nóng kéo dài, bổ sung nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào khung giờ trưa. Tại TP.HCM, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng do điều kiện bê tông và nhựa đường.