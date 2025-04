Bất ngờ mưa lớn từ sáng sớm, thời tiết TP.HCM hôm nay thế nào?

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, mây giông bất ngờ xuất hiện từ sáng sớm. Khoảng 5 giờ sáng mây giông đã xuất hiện trên khu vực Thủ Đức, Gò Vấp, Q.12… Theo phản ánh của người dân, khoảng 8 giờ trên khu vực Gò Vấp xuất hiện mưa lớn và kéo dài khoảng 15 phút giúp không khí dịu mát trong buổi sáng cuối tuần. Ngược lại, ở khu vực trung tâm, trời có mây đen rải rác và nắng nóng khá gay gắt từ sáng sớm.

Sáng nay, ở Gò Vấp và nhiều khu vực lân cận xuất hiện mưa to. Dự báo mưa tiếp tục xuất hiện vào chiều tối nay trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Nam bộ, Tây nguyên ẢNH: CTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 26.4, các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết đặc trưng giai đoạn chuyển mùa với nền nhiệt cao vào ban ngày và khả năng xuất hiện mưa giông diện rộng vào chiều tối. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM và Nam bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nắng mạnh ban ngày, diện nắng nóng có xu hướng mở rộng. Nhiệt độ cao nhất dao động 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Từ chiều tối và đêm, trời chuyển nhiều mây, có khả năng xảy ra mưa rào và giông rải rác, trong đó một số nơi mưa vừa, mưa to. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông, đặc biệt tại các tỉnh miền Đông và khu vực ven biển.



Khuyến cáo: Người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ trưa và đầu giờ chiều để tránh tác hại của nắng nóng. Đồng thời, theo dõi các bản tin thời tiết và cảnh báo ngắn hạn để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vào chiều tối. Nhiệt độ cảm nhận đặc biệt tại TP.HCM thường cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng trong các bản tin dự báo thời tiết.

Đối với Tây nguyên, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 - 34 độ C, có nơi vượt mức 35 độ C. Vào chiều tối và đêm, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và giông rải rác, một số khu vực có thể xuất hiện mưa to cục bộ.