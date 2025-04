Sốc: Nhiệt độ ngoài trời ở TP.HCM gần 50 độ C

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) cho biết: Trong 10 ngày tới ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ cơ bản có 2 đợt nắng nóng. Đợt nắng nóng hiện tại tiếp tục kéo dài đến ngày 23.4 và đợt thứ 2 từ 27.4 - 1.5. Thời gian nắng nóng gay gắt từ 11 - 16 giờ, nhiệt độ cảm nhận gần 50 độ C, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM gần 50 độ C NGUỒN: ĐÀI NAM BỘ

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ ngày 22 - 26.4 và ngày 1.5, mưa rào và giông có xu hướng gia tăng, đề phòng có mưa vừa, mưa to, lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, nhiệt độ khí tượng trong giai đoạn từ nay đến ngày 1.5 phổ biến từ 34 - 36 độ C nhưng nhiệt độ cảm nhận cao nhất có thể lên đến 49 độ C. Cụ thể trong ngày hôm nay 22.4 là 47 độ C và ngày mai 48 độ C, cao nhất vào ngày 29.4 có thể lên đến 49 độ C.

TP.HCM là ví dụ điển hình cho hiện tượng "đảo nhiệt đô thị" NGUỒN: CHATGPT

Theo các chuyên gia, thông thường nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C. Tuy nhiên với TP.HCM, nhiệt độ cảm nhận ở luôn cao hơn rất nhiều do mức độ đô thị hóa cao, lượng phương tiện giao thông nhiều và các hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động. Những yếu tố này tạo ra hiện tượng "đảo nhiệt đô thị". Hiện tượng này, làm cho nhiệt hấp thụ và giữ lại trong các khối bê tông và thải trở lại môi trường vào chiều tối. Tạo ra tình trạng nóng bức hầm hập suốt cả ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo, đợt nắng nóng hiện tại còn kéo dài nhiều ngày tới và nhiệt độ cảm nhận phổ biến từ 46 - 48 độ C, người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ 11 - 16 giờ, uống đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp.

Vào cao điểm mùa khô năm 2024, nhiệt độ cảm nhận giai đoạn cuối tháng 4 lên đến 51 độ C.