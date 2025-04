TP.HCM nắng nóng gay gắt, còn kéo dài đến khi nào?

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) cho biết: Vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động mạnh là nhân tố chính chi phối thời tiết TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành Nam bộ nói chung. Do vậy, thời tiết chủ đạo ở TP.HCM trong đêm nay và ngày mai sẽ phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng gay gắt, thời tiết oi bức, hanh khô với nhiệt độ cao nhất đến 37 độ C, xuất hiện ở khu vực trung tâm gồm Q.1, 3, 4, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, Thủ Đức. Các khu vực khác nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 độ C. Còn nhiệt độ thực tế còn cao hơn từ 2 - 4 độ C do bề mặt bê tông, đường nhựa hấp thụ và tích nhiệt. Nghĩa là người dân TP.HCM cảm nhận cái nóng lên tới 40 độ C.

Khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện nắng nóng gay gắt đến 37 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế có thể vượt 40 độ C NGUỒN: ĐÀI NAM BỘ

Nắng nóng và độ ẩm không khí thấp thêm vào đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư nên người dân hết sức lưu ý phòng tránh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, trong ngày 20.4, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây nguyên cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng có nơi trên 36 độ như: Phù Yên (Sơn La) 37,8 độ C, Chi Nê (Hòa Bình) 36,4 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 36,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,8 độ C, Nam Đông (Huế) 36,5 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,2 độ C…

Hình thái thời tiết này sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 ngày tới, gây nắng nóng diện rộng khắp cả nước.

Tình trạng nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người khi tham gia các hoạt động ngoài trời như gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao... Đặc biệt, vào khung giờ cao điểm nắng gắt từ 12 - 16 giờ. Do vậy mọi người khi ra đường nên trang bị thật kỹ những trang phục bảo hộ như áo khoác, mắt kính, kem chống nắng cũng như cung cấp đủ nước và vitamin khi có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia hoạt động ngoài trời trong đợt này.