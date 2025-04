Mây đen xuất hiện từ sáng sớm, hôm nay TP.HCM có mưa trái mùa?

Đợt không khí lạnh ở phía bắc tràn xuống phía nam ảnh hưởng nhẹ đến khu vực Nam bộ. Không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 6 độ vĩ bắc tạo nên những nhiễu động thời tiết gây mưa trái mùa trong những ngày qua. Riêng trong ngày 16.4, mưa lớn với lượng trên 50mm đã xuất hiện ở nhiều nơi trên khu vực Tây nguyên và Nam bộ như ở Ea Weel (Đắk Lắk) 52,4mm, Buôn Triết (Đắk Lắk) 60,8mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 51mm, Lộc Thạnh (Bình Phước) 71,4mm, Hồ Ô Thum (An Giang) 66,8mm…



Trời âm u như sắp mưa nhưng lại oi bức khó chịu do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây đang tăng cường về phía đông ảnh hưởng trực tiếp đến Nam bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Hôm nay không khí lạnh và rãnh áp thấp suy yếu dần nên nhiễu động gây mưa tuy vẫn tồn tại trên khu vực TP.HCM cũng như các tỉnh miền Đông Nam bộ nhưng không mạnh như những ngày trước đó. Do vậy, tại TP.HCM trời nhiều mây âm u từ sáng sớm, khả năng vẫn xuất hiện mưa trái mùa rải rác ở nhiều quận huyện nhưng lượng mưa không lớn. Tuy nhiên, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM cùng với nhiễu động gây mưa suy yếu thì áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh lên tăng cường sang phía đông và ảnh hưởng đến nước ta. Do vậy, dù nắng không quá gay gắt nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 34 - 35 độ C. Từ ngày mai, đợt mưa trái mùa kết thúc và nắng nóng tăng cường trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 35 - 36 độ C. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 22.4.

Thời tiết có nắng nóng, độ ẩm thấp khiến không khí khô hanh rất dễ xảy ra các tình trạng cháy nổ ở khu dân cư. Đây là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thất thường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nên người dân cần chú ý phòng tránh các bệnh theo mùa đặc biệt là cảm cúm do thời tiết thay đổi.