Vì sao mưa rải rác nhưng TP.HCM vẫn nóng hầm hập?

Ngày 18.4, ở TP.HCM trời có nhiều mây, nắng gián đoạn và ít gay gắt thậm chí một số thời điểm mây đen dày đặc như sắp mưa. Dù vậy, nhưng không khí lại nóng hầm hập rất khó chịu. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) cho biết, tại TP.HCM, so với những ngày trước nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn. Nhiều nơi có nắng nóng 36 - 37 độ C như: Q.1, 2, 4, Tân Bình Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, Thủ Đức… những khu vực còn lại nhiệt độ từ 35 - 36 độ C.



Tại khu vực trung tâm TP.HCM, do hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị" nên nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn nhiều so với nhiệt độ khí tượng NGUỒN: ChatGPT

Ngoài ra, tại miền Đông nhiều nơi cũng nắng nóng 36 - 37 độ C như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai… Còn các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ nắng nóng 36 - 37 độ C.

Trời nhiều mây do nhiễu động gió đông trên cao vẫn tồn tại nhưng giảm về cường độ. Vì cường độ giảm nên mây giông vẫn còn dù khả năng gây mưa hẹp về diện và lượng mưa ít. Cụ thể, trong ngày 17.4, tại miền Đông chỉ còn mưa với lượng 11,6mm ở Sở Sao (Bình Dương) còn TP.Thủ Đức là 4,8mm. Tại miền Tây như Ngan Dừa (Bạc Liêu) là 18,4mm, Vĩnh Châu (Sóc Trăng) 12,6mm, Rạch Ròi (Hậu Giang) 14,2mm… Hôm nay mưa giông, sét, lốc xoáy vẫn có khả năng xuất hiện vào chiều tối ở rải rác một số nơi.

Trong khi đó, áp thấp nóng phía tây đang hoạt động mạnh mở rộng về phía đông nam, khiến cho nhiệt độ trong không khí gia tăng. Trong những ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao tan đi nên trời quang mây, còn áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông; khiến cho nắng gay gắt hơn và nhiệt độ tiếp tục tăng.

Đối với TP.HCM, đặc biệt là các quận trung tâm, nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn khoảng 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng do mức độ đô thị hóa cao, lượng phương tiện giao thông nhiều và các hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động. Những yếu tố này tạo ra hiện tượng "đảo nhiệt đô thị". Hiện tượng này, làm cho nhiệt hấp thụ và giữ lại trong các khối bê tông và thải trở lại môi trường vào chiều tối. Tạo ra tình trạng nóng bức hầm hập suốt cả ngày. Các chuyên gia khuyến cáo đợt nắng nóng hiện tại còn kéo dài nhiều ngày tới, người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ 11 - 15 giờ, uống đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp.