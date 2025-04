Nam bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt tới 40 độ C

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) cho biết: Hiện nay, rãnh thấp có trục ở vào khoảng 25-27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua trung và nam Trung bộ. Các hình thế này gây nên đợt nắng nóng hiện tại. Khu vực miền Đông có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất lên tới 37,5 độ C ở Trị An (Đồng Nai). Mức nhiệt độ 37 độ C cũng ghi nhận được tại TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Các khu vực khác ở Nam bộ, nắng nóng đến 36 độ C.



Nam bộ nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt NGUỒN: ĐÀI NAM BỘ

Thời tiết trên khu vực Nam bộ, nắng nóng xảy ra diện rộng trên khu vực miền Đông có nắng nóng gay gắt. Từ ngày 22.4 trở đi trên khu vực có mưa rào và giông vài nơi. Đợt mưa chuyển mùa có xu hướng tăng cả về diện và lượng trong ngày 25 - 27.4, trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. Nắng nóng thu hẹp từ ngày 25.4 trở đi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm qua nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây nguyên và Nam bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Cá biệt nhiều nơi trên 38 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 39,4 độ, Hòa Bình 39,5 độ, Cao Bằng 39,1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,2 độ, Ayunpa (Gia Lai) 38,3 độ…

Trong ngày 21 - 22.4, khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đặc biệt lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng trong các bản tin thời tiết. Do ảnh hưởng của nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, đo nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm giảm thấp, có thể xảy ra cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng.