TP.HCM xuất hiện nắng nóng gay gắt, Đà Lạt 28 độ C

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) cho biết: Không khí lạnh ở phía bắc di chuyển ra phía đông và suy yếu. Ngược lại áp cao cận nhiệt đới (áp cao nóng tầm cao) vắt ngang khu vực Trung bộ duy trì hoạt động mạnh. Trên biển, gió đông bắc đến đông cấp 3- 4, chiều tối ngày 7 có lúc cấp 5. Chịu sự chi phối của các hình thái thời tiết trên nên TP.HCM và các tỉnh Nam bộ trời không mưa, xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ một số nơi.

Cụ thể tại khu vực phía bắc của TP.HCM trong ngày hôm nay có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên tới 37 độ C. Ngược lại khu vực phía nam thành phố nhiệt độ ít gay gắt hơn với mức nhiệt 35 độ C, những khu vực còn lại kể cả trung tâm thành phố phổ biến 36 độ C.

Các điểm du lịch gần TP.HCM phổ biến thời tiết tốt, không mưa, nắng mạnh nhưng không gắt thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Còn các điểm du lịch biển ven bờ và biển đảo có gió với cường độ trung bình, thời tiết tốt, không mưa, sóng yếu nên rất thuận lợi cho du lịch biển và tàu thuyền ra vào các huyện đảo. Nhiệt độ cao nhất ở Phú Quốc, Côn Đảo, Mũi Né hôm nay cao nhất chỉ 30 - 31 độ C. Tại Đà Lạt trời mát với mức nhiệt thấp nhất là 14 độ C và cao nhất là 28 độ C.

Thời tiết ở khu vực Nam bộ và các điểm du lịch gần TP.HCM khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời NGUỒN: ĐÀI NAM BỘ

Trong ngày 5.4, ở khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 -36 độ, có nơi trên 36 độ như: Phước Long (Bình Phước) 37,1 độ, Tây Ninh 36,2 độ... Lưu ý về nhiệt độ thực tế ngoài trời hay còn gọi là nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng.