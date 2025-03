Cảnh báo đợt nắng nóng mới tại Nam bộ

Nam bộ vào cao điểm khô hạn

Đợt không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục suy yếu, xu hướng nắng nóng gia tăng ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ. Ngày 24.3, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) cảnh báo từ ngày 26.3, ở các tỉnh miền Đông và khu vực biên giới tây nam của miền Tây có khả năng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 - 36 độ C. Thời gian nắng nóng gay gắt kéo dài từ khoảng 12 - 16 giờ. Cùng với đó là độ ẩm tương đối thấp khiến không khí khô rát rất khó chịu. Tình trạng nóng khô cũng đi kèm các nguy cơ về cháy nổ, hỏa hoạn ở các khu dân cư và cả nguy cơ cháy rừng. "Ngoài ra, nắng nóng còn dễ gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt với nhiều người khi tiếp xúc với nền nhiệt cao", chuyên gia Đài Nam bộ cảnh báo.

Nắng nóng gia tăng, nhiều người dân TP.HCM phải tưới nước trước nhà để hạ nhiệt không khí ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại TP.HCM, những ngày qua nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 35 độ C, dù trời khá nhiều mây và gió nhẹ nhưng nhiều người vẫn cảm thấy nắng nóng khá gay gắt. Nguyên nhân do Nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô, giai đoạn này ánh nắng mặt trời chiếu vuông góc với đường xích đạo của trái đất nên cường độ nắng có phần gay gắt hơn những thời điểm khác trong năm. Thêm vào đó, TP.HCM có mức độ đô thị hóa cao khiến mức nhiệt cảm nhận luôn cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C, nên cảm giác càng nóng bức khó chịu.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ tháng 4.2025. So với trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện muộn hơn và số ngày nắng nóng ít hơn so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, khả năng xuất hiện các trận mưa trái mùa kèm theo giông sét, đề phòng mưa to bất thường cục bộ một số nơi.

Tây Nguyên khô hạn cục bộ

Ông Trần Ðình Trọng, Giám đốc HTX cà phê đặc sản Eatu (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết: Năm nay mưa trái mùa xuất hiện nhiều và kéo dài nên hiện tại cây trồng như cà phê và kể cả sầu riêng, hồ tiêu phát triển tốt. Nguồn nước tại các hồ chứa phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu trên địa bàn vẫn còn đầy trong khi thời tiết vẫn dịu mát và chưa xuất hiện nắng nóng gay gắt như mọi năm. "Ở khu vực tỉnh Đắk Lắk năm nay thời tiết khá thuận lợi cho các loại cây trồng nói chung. Dự báo nhiều loại sắp vào vụ thu hoạch như sầu riêng, hồ tiêu có thể trúng mùa", ông Trọng lạc quan nói.

Ông Nguyễn Đắc Đạt, ở H.Krông Nô (Đắk Nông), cũng thông tin, khu vực nơi ông ở và các huyện lân cận thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện tình trạng nắng nóng. Đây cũng là điều bình thường hằng năm khi vào mùa khô. Tuy nhiên năm nay có điểm khác là đến thời điểm này mực nước một số hồ chứa chỉ giảm trong khi các năm trước đã khô cạn. "Do giá các mặt hàng nông sản chủ lực đang ở mức cao nên ngay từ cuối mùa mưa, người dân đã chuẩn bị nhiều phương án phòng chống khô hạn như tích trữ nước mặt trong các hồ chứa nhỏ, khoan giếng... Tây nguyên có địa thế đồi núi cao, nên vào mùa khô có thể xuất hiện khô hạn cục bộ trên diện hẹp ở một số nơi nhưng không mang tính đại diện", ông Đạt cho biết.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21.2 - 20.3, trên khu vực Tây nguyên chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng tại Nam bộ có một đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 11 - 15.3 với mức nhiệt cao nhất ngày từ 35 - 37 độ C. Trong khi đó, mưa trái mùa xuất hiện khá phổ biến, đáng chú ý tại khu vực mưa trái mùa vượt giá trị lịch sử như ở An Khê (Gia Lai), lượng mưa lớn nhất ngày lên tới 44,9 mm, cao gấp đôi giá trị lịch sử ghi nhận cách đó 36 năm. Còn tại M'Đrắk (Đắk Lắk), lượng mưa trong ngày 23.2 lên tới 112,8 mm, cao gần gấp 3 lần so với cột mốc lịch sử năm 2013. Tương tự, tổng lượng mưa bình quân tháng nhiều nơi cũng cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm; cụ thể như M'Đrắk (Đắk Lắk) cao hơn 215 mm, Bảo Lộc và Cát Tiên (Lâm Đồng) lần lượt cao hơn 155 mm và 100 mm.

Dự báo trong tháng 4, tại Tây nguyên và Nam bộ, tổng lượng mưa phổ biến 60 - 100 mm, tiếp tục cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 10 mm. Đáng chú ý, tổng lượng mưa ở nam Tây nguyên phổ biến 100 - 180 mm, có nơi cao hơn. Từ tháng 5, mưa có xu hướng tiếp tục tăng và vào cuối tháng bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển sang mùa mưa.

Trong khi đó, tại ĐBSCL năm nay tình trạng xâm nhập mặn cũng ít gay gắt, hiện mực nước sông Tiền ở Tân Châu là 1,4 m và Châu Đốc là 1,6 m, cao hơn trung bình cùng kỳ từ 0,15 - 0,3 m. Vào cuối tuần này (từ ngày 28.3 - 2.4), các tỉnh ĐBSCL tiếp tục đón đợt xâm nhập mặn theo kỳ triều cường đầu tháng 3 âm lịch vào sâu trong các nhánh sông. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sông Hàm Luông từ 55 - 60 km, sông Cổ Chiên từ 40 - 45 km, sông Hậu từ 40 - 48 km… Sau đợt xâm nhập mặn lần này, các tỉnh ĐBSCL còn đón thêm một đợt mặn xâm nhập trong giai đoạn từ ngày 27.4 - 1.5; tuy nhiên các đợt xâm nhập mặn đang có xu hướng giảm dần.