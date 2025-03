TP.HCM bước vào những ngày nắng nóng như 'chảo lửa'

Vất vả chống chọi nắng nóng

Hôm qua, TP.HCM trải qua ngày nóng nhất từ đầu năm tới đây. Nắng bắt đầu từ sáng sớm, càng về trưa và đầu giờ chiều càng gay gắt. Đồng hồ báo nhiệt ở nhiều điểm ngoài trời ghi nhận lên gần 40 độ C, cộng thêm hơi nóng từ xe cộ, các khối nhà cao tầng... khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Quanh khu vực trung tâm, nhiều nơi phải cho phun nước, phun sương để giảm nhiệt.

TP.HCM nắng nóng gay gắt và vẫn đang tiếp tục tăng nhiệt Ảnh: Chí Nhân

Giữa trưa, những tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10) ngồi nép mình dưới bóng mát ít ỏi từ những cây dù để tránh cái nắng từ trên dội xuống và hơi nóng từ nhựa đường hắt lên. Cạnh đó, một vòi nước từ trên cao tưới xuống những mớ rau đang héo đi vì nắng nóng. "Mùa này chợ vẫn ế, lại gặp nắng nóng gay gắt nên hao hụt nhiều dữ lắm, đúng nghĩa sáng rau chiều rác. Nên nhiều khi giá có hơi cao là vậy", một tiểu thương giải thích.

Để chống chọi với nắng nóng, nhiều hàng quán gần đó cũng mở hệ thống phun sương từ khoảng 9 giờ sáng. Tuy nhiên, đến giữa trưa khi nắng nóng liên tục gia tăng thì phải dùng vòi phun nước làm mưa nhân tạo để hạ nhiệt. Nước được tưới từ trên cao xuống phần mái, vỉa hè nhằm giảm sự tích nhiệt, hắt nắng từ các khối bê tông cũng như mặt đường. Người dân cho biết những ngày gần đây có khi phải tưới tới 3 - 4 lần một ngày, nhưng vẫn không ăn thua.

Nắng nóng gay gắt lên đến gần 40 độ C ở TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung không phải điều gì mới mẻ. Mùa hè năm trước, đã có những tháng ngày nhiệt độ cao hơn nhiều và kéo dài. Thế nhưng sau mưa trái mùa kéo dài các tuần trước, cái nắng gay gắt đầu mùa vẫn khiến người dân TP bất ngờ và mệt mỏi.

Có thói quen dậy từ lúc 5 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Tân (ngụ Q.11) nhận xét: "Xu hướng nắng nóng gia tăng rất rõ. Đặc biệt nhất là ngày 14.3, sau khi ngồi ở phòng khách khoảng 15 phút là đổ mồ hôi và phải mở quạt máy cho thoáng khí, trong khi những ngày trước đó trời vẫn khá mát mẻ. Ra đường bây giờ có cảm giác như từng tia nắng châm chích đến rát da nên tôi luôn trang bị áo chống nắng. Dù biết là đang mùa khô nên không thể tránh khỏi những ngày nắng nóng thế này, nhưng nó cũng làm tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cảm giác như kiệt sức. Nếu TP có thêm nhiều cây xanh thì sẽ phần nào giảm bớt nắng nóng".

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nắng nóng đang có xu hướng gia tăng và nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM phổ biến từ 35 - 36 độ C. Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các khu vực trung tâm TP, nắng nóng lên đến 39 - 40 độ C. Nguyên nhân của sự chênh lệch nhiệt độ này là do TP.HCM bị chi phối bởi hiện tượng đảo nhiệt. Là đô thị lớn nhất nước với mức độ bê tông hóa cao, lượng phương tiện giao thông lớn, thiết bị sản xuất và máy móc làm lạnh nhiều… là những yếu tố góp phần khiến nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM luôn cao hơn đáng kể so với nhiệt độ khí tượng.

"Chảo lửa" đang tăng nhiệt

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: Đợt nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng ở hầu khắp các tỉnh miền Đông và đang có xu hướng lan sang các tỉnh miền Tây Nam bộ. Trong những ngày qua, mức nhiệt độ không khí cao nhất ngày đạt 36,5 độ C. Nếu so với chuỗi số liệu cùng kỳ nhiều năm qua thì đây chưa phải mức cao, nên không có gì bất thường. Dự báo, tình trạng nắng nóng còn tiếp tục kéo dài trên khu vực Nam bộ, diễn biến phù hợp với quy luật khí hậu hằng năm vào mùa khô. "Từ nay đến cuối tháng 3 sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng có cường độ mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất có thể lên trên 38 độ C", ông Quyết nói.

Người dân TP.HCM vất vả tìm cách chống nắng nóng Ảnh: Chí Nhân

Theo các chuyên gia thời tiết và thiên văn, chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày xuân phân (21.3), có thể hiểu nôm na là thời điểm phân chia giữa mùa xuân và mùa hè. Đây là lúc ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đường xích đạo và gần như trên khắp thế giới, thời gian bằng nhau giữa ngày và đêm. Về mặt thời tiết, do mặt trời chiếu thẳng góc với đường xích đạo nên đường đi của ánh nắng là ngắn nhất và cường độ nóng cũng cao nhất.

Chính vì vậy, giai đoạn này thường được xem là bắt đầu của cao điểm mùa khô kéo dài đến giữa, thậm chí cuối tháng 4. Thế nên càng gần ngày xuân phân, chúng ta càng có cảm giác từng tia nắng mặt trời như kim chích vào da thịt. Đây cũng là giai đoạn mặt đất được chiếu sáng nhiều nhất trong năm, thường từ 7 giờ đến 15 giờ và thậm chí còn hơn nữa. Thời gian nắng kéo dài từ 8 - 10 tiếng đồng hồ và nắng nóng gay gắt thường kéo dài 4 - 5 tiếng, khiến mọi thứ bị hun nóng liên tục, tạo cảm giác oi bức rất khó chịu. Vào giai đoạn này, nhiệt độ không khí thấp nên rất dễ phát sinh sự cố cháy nổ, đặc biệt là khi sử dụng các thiết bị điện.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của La Nina yếu nên số ngày nắng nóng không kéo dài như năm trước mà sẽ xuất hiện một số đợt mưa trái mùa. Cụ thể là đợt mưa trái mùa gần nhất khoảng ngày 17 - 18.3 và sau đó là đợt mưa vào ngày 23 - 24.3. Tuy nhiên khả năng sẽ không xảy ra mưa trái mùa lớn như đợt hồi giữa tháng 2 vừa qua. Mặt khác, giữa lúc nắng nóng lại xuất hiện các nhiễu động thời tiết gây chênh lệch áp suất nên kèm theo mưa trái mùa là các hiện tượng giông, lốc, sét rất nguy hiểm. Khi thấy các dấu hiệu thời tiết bất thường, người dân cần chú ý phòng tránh.