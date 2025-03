Nắng nóng gia tăng, khi nào có mưa trái mùa giải nhiệt?

Ngày 13.3, tại TP.HCM, nắng nóng gia tăng cường độ. Từ khoảng 9 giờ sáng đã cảm thấy nắng nóng rát da. Càng về trưa, cường độ nắng càng gay gắt và cảm giác như đang 39 - 40 độ C. Các thiết bị di động cho thấy, nhiệt độ lên đến 36 độ C, cao hơn những ngày trước 1 độ. Mức nhiệt độ này kéo dài từ khoảng 11 giờ 30 phút trưa đến 15 giờ chiều. Hiện vào cao điểm mùa khô nên nắng nóng gay gắt xuất hiện thường xuyên và thời gian nắng cũng kéo dài từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Giai đoạn nắng nóng gay gắt thường kéo dài từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều.



TP.HCM nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ, dự báo cuối tuần có mưa trái mùa ẢNH: CHÍ NHÂN

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong ngày 14.3, nắng nóng tiếp tục gia tăng với mức nhiệt phổ biến 35 - 36 độ C. Đặc biệt ở các quận trung tâm như Q.1, 3, 4, 10 và Phú Nhuận nhiệt độ 36 độ C. Nắng mạnh, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô khiến cảm giác nắng nóng càng thêm gay gắt.

Từ ngày 15.3, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía bắc có cường độ nhẹ nên nhiệt độ có phần bớt gay gắt so với ngày hôm trước. Trong ngày 16 - 17.3, khả năng xuất hiện một đợt mưa trái mùa do nhiễu động thời tiết. Đợt mưa trái mùa này khiến nắng nóng giảm và kéo nhiệt độ trở về mức 33 - 34 độ C. Tuy nhiên, những ngày sau đó nắng nóng quay trở lại.

Mưu sinh giữa tiết trời nắng nóng, người lao động tìm cách chống chọi

Trong những ngày qua, mưa trái mùa với lượng nhỏ và diện hẹp xuất hiện ở một vài nơi TP.HCM như TP.Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi và một số nơi ở miền Đông Nam bộ như Xuân Lộc (Đồng Nai), Đồng Phú (Bình Phước), Xuyên Lộc (Bà Rịa - Vũng Tàu)…