Đang nắng nóng, TP.HCM có mưa trái mùa như dự báo?

Trong những ngày qua, TP.HCM trải qua những ngày nắng nóng đúng kiểu thời tiết mùa khô ở Nam bộ. Tại khu vực trung tâm thành phố vào buổi trưa nắng nóng gay gắt đến rát da, nhiệt độ cảm nhận lên tới khoảng 38 - 39 độ C. Do vậy, nhiều người mong chờ một đợt mưa trái mùa giải nhiệt như một số dự báo trước đó.

Dự báo TP.HCM vẫn xuất hiện mưa trái mùa vào cuối tuần này nhưng không mạnh như dự báo trước đó ẢNH: CHÍ NHÂN

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, chiều qua (6.3) mây giông xuất hiện và gây mưa trái mùa ở khu vực Bù Đăng và Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước. Dự báo trong hôm nay, mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện trên khu vực Nam bộ.

Riêng tại TP.HCM, ở các khu vực vùng ven như: TP.Thủ Đức, Q.12, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và Q.7 khả năng có mưa. Khu vực trung tâm thành phố có thể có mưa nhưng không cao. Tuy nhiên, trong ngày 8.3, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khắp các quận huyện trên địa bàn.

Đợt mưa trái mùa này không mạnh và kéo dài như dự báo trước đó. Nguyên nhân do nhiễu động trong đới gió đông hoạt động không mạnh. Gió đông bắc có cường độ yếu, từ chiều 7.3 xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây và nâng trục qua Trung Trung bộ. Nhiễu động gió đông trên cao duy trì với cường độ ổn định.

Từ nay đến khoảng ngày 10.3, do ảnh hưởng của không khí lạnh phía bắc tăng cường xuống phía nam nên khu vực Nam bộ và TP.HCM trời se lạnh về đêm và sáng sớm, buổi trưa nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33 - 34 độ C. Từ ngày 11.3, nhiễu động gió đông gây mưa trái mùa không còn và đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới Nam bộ cũng kết thúc khiến nhiệt độ tăng thêm 1 - 2 độ C; cao nhất từ 34 - 35 độ C.