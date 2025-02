TP.HCM bắt đầu chuỗi ngày nắng nóng

Ngày nắng nóng nhất từ đầu năm

Trong những ngày gần đây, nhiệt độ ở TP.HCM bắt đầu tăng dần theo cái nắng gay gắt của mùa khô. Độ ẩm trong không khí thấp khiến nhiều người có cảm giác "nắng nóng cháy da".

TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng Ảnh: Chí Nhân

Ở một số khu vực trung tâm thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, chợ Bến Thành… dù mới 10 giờ sáng nhưng nắng đã bắt đầu gay gắt. Nhiều nhóm khách du lịch châu Âu, những người vốn thích cái nắng nóng của xứ nhiệt đới, cũng phải dùng nón, áo để che bớt. Một số người tranh thủ chụp vài bức ảnh kỷ niệm rồi nhanh chóng tìm bóng cây tránh nắng. Ở khu vực này, nắng nóng càng thêm gay gắt khi tỷ lệ cây xanh che bóng mát không đáng là bao so với bê tông và nhựa đường, do vậy không khí mỗi lúc càng thêm nóng bức. Nhiệt độ cảm nhận tăng thêm 4 - 5 độ C so với nhiệt độ khí tượng là 35 độ C vào giữa trưa. Những chiếc xe buýt 2 tầng mui trần chở khách du lịch tham quan thành phố cũng thưa người hơn hẳn so với những ngày trước đó.

Chị Nguyễn Thụy Vân, ngụ Q.7, than thở: Tình trạng kẹt xe đã quay trở lại, trong suốt tuần này, sáng nào chị đi làm cũng gặp ùn tắc. Từ nhà chị sang trung tâm thành phố bằng xe máy mà mất hơn 45 phút. Lại thêm gần đây nắng nóng gay gắt xuất hiện nên khi đến công ty là "thở muốn ra khói". "Nắng rát như kim châm vào da rất khó chịu. Giờ chỉ mong sao có tuyến metro như Bến Thành - Suối Tiên để đi lại cho thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian, tránh mưa nắng mà còn bảo vệ môi trường", chị Vân chia sẻ.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Do các đợt không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam đang suy yếu và xu hướng lệch đông nên tác động tới thời tiết ở Nam bộ giảm, nắng nóng theo mùa tăng dần từng ngày. Cụ thể như ngày 28.2, TP.HCM xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến là 35 độ C, trừ một số nơi vùng ven và gần sông nước như Q.7, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ nhiệt độ thấp hơn một chút là 34 độ C. Chuỗi ngày nắng nóng này có khả năng duy trì đến 4.3.

Trong khoảng từ ngày 5 - 8.3, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục từ 4 - 6 độ vĩ bắc, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao tạo ra một đợt mưa trái mùa. Khả năng mưa lên đến 60% ở khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố. Đợt mưa trái mùa này khiến nhiệt độ không khí giảm 2 - 3 độ C so với những ngày trước đó, mức cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C. Không chỉ TP.HCM, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện khắp các tỉnh Đông Nam bộ. Có khả năng xuất hiện mưa vừa, thậm chí mưa to cục bộ.

Gió chướng mạnh khiến triều cường cao, đưa mặn xâm nhập sâu Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay trên vùng biển khu vực này có gió đông bắc (gió chướng) mạnh cấp 4 - 5, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m, biển động nhẹ. Do hoạt động mạnh của gió chướng khiến đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch đang lên nhanh. Mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh và hiện ở mức cao. Đến sáng 28.2, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đông Điền đều ở mức xấp xỉ báo động 2. Dự báo nước tiếp tục lên trong 2 - 3 ngày tới và có thể xấp xỉ, thậm chí cao hơn báo động 3. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Triều cường cao khiến mặn xâm nhập sâu vào các nhánh sông. Tại các tỉnh ĐBSCL, ranh mặn 4‰ xâm nhập cách cửa sông Tiền khoảng 48 - 57 km và sông Hậu từ 40 - 45 km.

Lại lo tiền điện tăng cao

Th.S Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thông tin thêm: Do tháng 3 - 4 là giai đoạn cao điểm mùa khô trên khu vực Nam bộ nên tiết trời cơ bản là những ngày nắng nóng (nhiệt độ trên 35 độ C) diện rộng và nắng nóng gay gắt (trên 37 độ C). Sẽ có những ngày nhiệt độ cao nhất lên mức 37 - 38 độ C, xuất hiện ở các tỉnh thành miền Đông và khu vực biên giới tây nam của các tỉnh ĐBSCL. Số ngày nắng nóng ở Đông Nam bộ phổ biến từ 10 - 15 ngày, còn ở ven biên giới tây nam là từ 2 - 7 ngày, ở mức xấp xỉ và ít hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 7 ngày. So với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay số ngày nắng nóng ít hơn, chuỗi ngày nắng nóng không kéo dài bằng và nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng thấp hơn. Nguyên nhân là khí hậu đang trong pha lạnh La Nina nên mưa trái mùa xuất hiện nhiều hơn, tổng lượng mưa cũng cao hơn. Những yếu tố này giúp mùa khô năm nay ít gay gắt hơn so với năm ngoái và trung bình nhiều năm.

Trong khoảng ngày 9 - 10.3, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp, gây mưa giông và thời tiết nguy hiểm trên biển. Việc nó có mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hay không thì cần phải theo dõi thêm. Vì vùng áp thấp này nên thời gian xuất hiện nắng nóng gay gắt có khả năng rơi vào nửa cuối tháng 3.

Dù nhiệt độ khí tượng mới chạm ngưỡng 35 độ C nhưng với một đô thị lớn như TP.HCM thì nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn phổ biến 4 - 5 độ. Vì vậy mà nhiều người bắt đầu lo tiền điện sắp tới sẽ tăng vọt. Anh Trần Văn Bắc, ngụ Q.3, chia sẻ: "Từ đầu tuần đến nay nhiệt độ tăng nhanh. Sáng sớm trời không còn dịu mát mà thay vào đó là nắng nóng kéo dài từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều nên gần như nóng suốt cả ngày kéo dài tới đêm. Trước đó thì có thể cả ngày không phải mở máy lạnh nhưng nay thì từ 10 giờ đã bắt đầu bật rồi. Lúc trước có thể không dùng máy lạnh khi ngủ nhưng giờ thì phải dùng. Nhiệt độ trong phòng cũng phải điều chỉnh, đầu tuần để 26 - 27 độ nhưng mấy hôm nay lại phải hạ xuống mới đủ mát. Xu hướng nắng nóng gia tăng như vậy thì hóa đơn tiền điện trong những tháng tới kiểu gì cũng tăng 50 - 70%".