Mưa liên tục, năm nay Nam bộ có nắng nóng?

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ), trong giai đoạn đầu mùa khô năm nay, trên khu vực Nam bộ có một vài nơi xuất hiện nắng nóng. Tuy nhiên, năm nay mưa trái mùa và trời se lạnh lại khá phổ biến do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía bắc về. Nhiệt độ thấp nhất đến thời điểm này là 15 độ C ghi nhận tại Tà Lài (Đồng Nai) vào ngày 30.1; mức nhiệt cao nhất là 35,4 độ C ở Đồng Phú (Bình Phước) và ngày 24.1.

Dự báo nắng nóng và mưa trái mùa trên khu vực Nam bộ trong giai đoạn từ tháng 3 - 5 NGUỒN: ĐÀI NAM BỘ

Trong tháng 1.2025, có 2 đợt mưa trái mùa xảy ra trên diện khá rộng và kéo dài khoảng 2 - 3 ngày mỗi đợt với lượng nhỏ. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, một vài nơi cao hơn như tại Long Khánh (Đồng Nai) và Ba Tri (Bến Tre) lại cao hơn đáng kể.

Riêng trong 10 ngày đầu tháng 2 trời không mưa nhưng từ ngày 11.2 trở đi xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên khu vực miền Đông sau đó lan sang cả miền Tây Nam bộ. Cụ thể ngày 13.2, tại Nhà Bè (TP.HCM) lượng mưa lên tới 124,4 mm; Long Thành (Đồng Nai) 126,6 mm. Ngày 16.2, lượng mưa cao nhất khu vực ghi nhận tại Gò Quao (Kiên Giang) với lượng mưa lên đến 74,2 mm.

Các đợt nắng nóng xen giữa những đợt mưa trái mùa kéo dài vài ngày trong mùa khô năm nay ẢNH: CHÍ NHÂN

Đài Nam bộ dự báo: Trong tháng 3 do mây đối lưu phát triển tiếp tục xuất hiện những đợt mưa trái mùa; một vài nơi có mưa vừa mưa to kéo dài một vài ngày. Tuy nhiên, có sự chênh lệch đáng kể về lượng mưa giữa các khu vực nhỏ. Trên toàn khu vực Nam bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm.



Giữa những đợt mưa trái mùa khả năng xuất hiện một vài đợt nắng nóng trên diện rộng đặc biệt ở miền Đông và khu vực ven biên giới tây nam của miền Tây. Mức độ nắng nóng không gay gắt bằng năm 2024 và thời gian xuất hiện nắng nóng diện rộng cũng muộn hơn năm ngoái. Nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nhiều.

Miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm kéo dài: Khi nào mới chấm dứt?

Đến tháng 4, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện và kéo dài nhiều ngày trên khu vực miền Đông cũng như ven biên giới tây nam của miền Tây. Nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao nhất ngày dự báo cao hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn thấp hơn năm 2024.