Miền Tây xuất hiện mưa trái mùa với lượng to đến rất to

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (Đài Nam bộ) cho biết: Đợt mưa trái mùa gây nên những trận mưa to chưa từng thấy ở các tỉnh miền Đông đang có xu hướng dịch chuyển về miền Tây. Chiều tối qua, miền Tây xuất hiện mưa trái mùa ở nhiều nơi. Tính đến 7 giờ sáng ngày 16.2, lượng mưa cao nhất khu vực ghi nhận tại Gò Quao (Kiên Giang) với lượng mưa lên đến 74,2 mm. Một số nơi khác cũng ghi nhận lượng mưa khá cao như Cái Nước (Cà Mau) là 15,8mm. Tại TP.HCM và miền Đông mưa trái mùa vẫn còn nhưng lượng giảm đáng kể, riêng tại Bình Chánh lượng mưa cao nhất là 9,4 mm…



Chiều qua, TP.HCM vẫn xuất hiện mưa trái mùa với lượng lớn. Đợt mưa này có xu hướng dịch chuyển về miền Tây ẢNH: CHÍ NHÂN

Còn theo Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS), tại đảo Hòn Đốc thuộc quần đảo Hải Tặc (Kiên Giang) ghi nhận lượng mưa rất to lên đến 128,2 mm.

Đợt mưa trái mùa có xu hướng chuyển từ miền Đông sang miền Tây do rãnh áp thấp xích đạo - hình thái thời tiết gây mưa cho miền Đông bị không khí lạnh ở phía bắc đẩy lùi về phía nam.

Mưa trái mùa với lượng rất to xuất hiện ở đảo Hòn Đốc NGUỒN: VNDMS

Tại TP.HCM, sáng nay trời có nắng nhẹ, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày trước đó; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 26 độ C và cao nhất khoảng 33 độ C. Do độ ẩm trong không khí cao vì mưa trái mùa những ngày trên tạo cảm giác oi bức rất khó chịu vào buổi trưa và chiều tối.

Các tỉnh miền Đông nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29 - 33,7 độ C, nhiệt độ cao nhất khu vực này có thể xuất hiện ở Tây Ninh; thấp nhất phổ biến 23 - 24 độ C.

Tại các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30,4 - 34,1 độ C; thấp nhất 24 - 27 độ C.

Dự báo đợt mưa trái mùa tiếp theo sẽ xuất hiện TP.HCM và các tỉnh miền Đông khoảng từ ngày 19.2 và kéo dài liên tiếp 4 - 5 ngày.