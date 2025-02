Trận mưa trái mùa lịch sử 41 năm mới có 1 lần ở TP.HCM

Mưa trái mùa nhưng lượng lớn hiếm có

Cập nhật chuỗi số liệu đầy đủ được ghi nhận từ năm 1985, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: Trong 24 giờ qua (tính từ ngày 12.2 đến sáng ngày 13.2), tại trạm Tân Sơn Hòa (TP.HCM) có 2 trận mưa. Trong đó, trận mưa trái mùa đêm ngày 12.2 có tổng lượng 72,5 mm; lượng mưa cao kỷ lục trong suốt 41 năm qua từng được ghi nhận trong tháng 2.



Trận mưa trái mùa đêm 12 rạng sáng ngày 13.2 lịch sử 41 năm mới xuất hiện tại TP.HCM ẢNH: CHÍ NHÂN

Nếu xét theo lượng mưa bình quân tháng, thì đến thời điểm này dù mới là sáng ngày 13.2 nhưng tổng lượng mưa đã đạt tới 120,7 mm; cũng là con số kỷ lục từ trước đến nay, trong khi vẫn còn đến 15 ngày nữa mới hết tháng 2 và TP.HCM vẫn có khả năng xuất hiện thêm nhiều trận mưa trái mùa.

Tại TP.HCM, các trạm đo tự động khác cũng ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục như: Tam Thôn Hiệp 79,8 mm, Nhà Bè 124,4 mm. Còn tính chung cả Đông Nam bộ, cao nhất là Long Thành (Đồng Nai) 126,6 mm. "Đây cũng là giá trị lớn nhất từ trước tới nay trong tháng 2. Lượng mưa (trong 24 giờ) này, thậm chí cũng rất ít khi xảy ra ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ ngay cả trong cao điểm mùa mưa", ông Quyến nhận xét.

Xét về nguyên nhân, hình thế gây mưa thì trận mưa đêm qua không bất thường. Do rãnh áp thấp xích đạo có vị trí khoảng 10 - 12 độ vĩ bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam Biển Đông là nơi hội tụ ẩm. Nguồn ẩm từ biển được gió đông nam tầng thấp đẩy vào đất liền, là nhân tố gây mưa to. Cùng thời điểm này áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định sau di chuyển ra phía đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung bộ, các hình thế thời tiết này tác động gây nên những trận mưa trái mùa hai ngày qua tại một số tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM.

Hôm nay, TP.HCM tiếp tục là tâm điểm mưa trái mùa

Dự báo trong ngày 13.2, trên khu vực Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng miền Đông đêm có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với tâm mưa lớn xảy ra tại Sở Sao (Bình Dương), Long Thành (Đồng Nai) và Nhà Bè (TP.HCM).

Các tỉnh miền Đông nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33 - 35,4 độ, thấp nhất 23,1 - 25,8 độ C.

Các tỉnh miền Tây cao nhất phổ biến trong khoảng 30,1 - 34, 6 độ C, thấp nhất 24,3 - 26,8 độ C

Tại TP.HCM, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nhẹ, đêm có mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 32,5 độ C, thấp nhất 23,71 độ C; tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 độ, thấp nhất 25 độ C.

Số liệu mưa của ngày và đêm hôm qua tại một số điểm điển hình như sau (từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm nay)