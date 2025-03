TP.HCM nắng nóng gay gắt, cuối tuần có mưa

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Hôm nay (3.3), TP.HCM xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35 độ C, trừ một số khu vực như Cần Giờ, Nhà Bè, Q.7… nhiệt độ 34 độ C. Tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 6.3, nguyên nhân do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây.



TP.HCM xuất hiện nắng nóng kéo dài đến cuối tuần ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiệt độ cao trong khi độ ẩm trong không khí thấp (khoảng 60 - 65%) khiến nắng nóng càng thêm gay gắt. Thêm vào đó, lượng phương tiện tham gia giao thông cao và mức độ bê tông hóa nhiều nên nhiệt độ cảm nhận thực tế ở một số khu vực có thể tăng thêm từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng.

Nắng nóng cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác ở các tỉnh miền Đông và khu vực biên giới tây nam ở miền Tây.

Khoảng từ ngày 8 - 11.3, trên Biển Đông xuất hiện nhiễu động gió đông trên cao có khả năng hoạt động mạnh, gây mưa trái mùa ở khu vực Nam bộ và TP.HCM. Đợt mưa trái mùa này có khả năng xuất hiện trên diện rộng trong ngày 9 - 10.3, khiến nhiệt độ giảm 2 - 3 độ C, chỉ còn 32 - 33 độ C, trời dịu mát.

Từ thứ bảy (ngày 8.3), mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng kéo dài đến đầu tuần sau ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khoảng thời gian này, thời tiết Nam bộ vẫn chịu tác động nhẹ của một đợt không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam khiến trời se lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất từ 25 - 26 độ C. Do chênh lệch nhiệt độ lên đến khoảng 10 độ C, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là những đối tượng nhạy cảm. Cảnh báo người dân cần chú ý chăm sóc và bảo vệ tốt cho sức khỏe.