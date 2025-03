Mùa khô bất thường ở Nam bộ

La Nina đang chi phối mạnh đến mùa khô

Trong những ngày qua, xen giữa những lúc nắng nóng gay gắt là các cơn giông và mưa trái mùa. Đặc biệt, trong tuần này nắng nóng gia tăng và cũng là tuần có đến 2 đợt mưa trái mùa.

Từ cuối tuần trước, nhiễu động gió đông gây ra một đợt mưa trái mùa kéo dài đến đầu tuần này trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long... Tuy nhiên, lượng mưa nhỏ và diện khá hẹp chứ không có mưa to bất thường trên diện rộng như những ngày giữa tháng 2. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo mưa trái mùa còn kéo dài đến ngày 11.3. Từ ngày 12.3, đợt mưa trái mùa kết thúc và nắng nóng kéo dài đến ngày 16.3 lại xuất hiện một đợt mưa trái mùa mới. Trong những ngày cuối tháng 3, không khí lạnh hoạt động yếu, lệch đông và gần như không còn khả năng khuếch tán xuống khu vực Nam bộ.

Trong khi đó, áp thấp nóng phía tây có xu hướng hoạt động mạnh dần và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Do vậy, thời tiết những ngày cuối tháng 3 trời nắng nhiều với một vài ngày có nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Đông và ven biên giới tây nam. Tuy nhiên, cần lưu ý tình trạng mưa trái mùa và giông với lượng mưa lớn do đối lưu nhiệt địa phương có khả năng xuất hiện trong một vài ngày.

Trong tháng 3, nắng nóng gay gắt gia tăng ở Nam bộ nhưng vẫn có một số đợt mưa trái mùa xuất hiện ẢNH: CHÍ NHÂN

Do mưa trái mùa với lượng nhỏ và diện hẹp nên cơ bản không đủ sức làm dịu đi cái nắng nóng của mùa khô ở Nam bộ. Trong những ngày qua, tại TP.HCM người dân vẫn cảm nhận nắng nóng gay gắt đến rát da, rất khó chịu dù nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 35 độ C. Tháng này, dự báo nhiệt độ tăng đáng kể so với tháng trước. Nắng nóng và nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện thành nhiều đợt với nhiệt độ cao nhất lên tới 37 - 38 độ C. Số ngày nắng nóng ở miền Đông phổ biến từ 10 - 15 ngày và ven biên giới tây nam từ 2 - 7 ngày; số ngày nắng nóng ở mức ít hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 7 ngày.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện xen kẽ giữa những ngày nắng nóng và mưa trái mùa là do khí hậu đang ở trong giai đoạn La Nina yếu. Do vậy, năm nay Nam bộ xuất hiện mưa trái mùa nhiều hơn năm 2024 và nhiệt độ trong mùa khô cũng không quá cao, chuỗi ngày nắng nóng kéo dài ít. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tổng lượng mưa ở Nam bộ trong tháng 3 cao hơn so với trung bình nhiều năm phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm; tương đương từ 10 - 40%. Trong tháng 4, mưa trái mùa vẫn tiếp tục xuất hiện và tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30 mm. Còn tổng lượng mưa tháng 5 phổ biến cao hơn 5 - 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vừa cập nhật về hiện tượng La Nina, theo đó nhiệt độ bề mặt biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương đang mát hơn mức trung bình, đồng nghĩa đang trong pha lạnh La Nina. Có đến 60% khả năng sẽ chuyển trở lại trạng thái trung tính trong tháng 3 - 5 và khả năng trở lại trung tính tăng lên 70% trong tháng 4 - 6.2025.

Các đợt xâm nhập mặn ở ĐBSCL cần lưu ý

Đối với Nam bộ, bên cạnh tình trạng nắng nóng gay gắt thì hiện tượng xâm nhập mặn trong mùa khô cũng là vấn đề quan trọng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Năm nay các đập thủy điện ở thượng lưu sông Mê Kông tăng cường xả nước phục vụ mục đích phát điện khiến mực nước tại các trạm ở thượng lưu vực đang cao hơn so với trung bình nhiều năm. Tại ĐBSCL, bên cạnh tác động của nước từ thượng nguồn thì mực nước sông Tiền và sông Hậu biến đổi theo thủy triều.

Trong những ngày đầu tháng 3, mực nước tại Tân Châu trên sông tiền là 1,55 m và tại Châu Đốc trên sông Hậu là 1,75 m; cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2 - 0,35 m. Từ nay đến ngày 20.3, xâm nhập mặn trên các nhánh sông ở ĐBSCL có xu thế tăng cao theo đợt triều cường rằm tháng 2 âm lịch. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây từ 40 - 52 km; Hàm Luông là 50 - 58 km, Cổ Chiên từ 40 - 48 km; sông Hậu từ 45 - 50 km…

Xâm nhập mặn mùa khô năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không gay gắt như năm 2015 - 2016 và mùa khô năm 2019 - 2020. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dân sinh. Thời gian tới, sẽ có những đợt xâm nhập mặn cao theo kỳ triều cường vào giai đoạn từ ngày 11 - 15.3, một đợt khác từ 29.3 - 2.4 và một đợt từ 27.4 - 1.5. Từ cuối tháng 5, xâm nhập mặn giảm dần vì đây là giai đoạn Nam bộ bước vào mùa mưa.