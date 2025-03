Nắng nóng gia tăng trong tuần tới

Hôm nay (23.3), nắng nóng quay trở lại, tại TP.HCM nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 35 độ C. Ở các khu vực trung tâm thành phố nhiệt độ cảm nhận lên tới 38 - 39 độ C. Dù trời khá nhiều mây và gió nhẹ nhưng cảm giác nắng nóng gay gắt rất khó chịu. Nguyên nhân là do Nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô, giai đoạn này ánh nắng mặt trời chiếu vuông góc với đường xích đạo của trái đất nên cường độ nắng có phần gay gắt hơn bình thường. Nắng gay gắt và độ ẩm không khí thấp khiến cho cảm giác nóng bức rất khó chụi.



TP.HCM nắng nóng trở lại trong những ngày gần đây và có xu hướng tiếp tục gia tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong những ngày qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh ở phía bắc tăng cường nên nền nhiệt độ ở Nam bộ có giảm nhẹ. Tuy nhiên, hiện tại không khí lạnh trên đang suy yếu và nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại. Trong tuần tới, tại TP.HCM nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 35 độ C. Cảnh báo một số nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt. Độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô.

Khoảng ngày 25 - 26.3, có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng về phía đông. Đến ngày 28.3, không khí lạnh ở phía bắc có khả năng tăng cường cường trở lại. Những hình thái này tạo ra có nhiễu động thời tiết gây mưa giông trái mùa trên khu vực Nam bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến nửa đầu tháng 4 nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh miền Đông Nam bộ và có xu hướng gia tăng ở khu vực Tây nguyên và miền miền Tây Nam bộ.