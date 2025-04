Người dân TP.HCM quay cuồng trong nắng nóng

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào trưa nay (23.4), nhiệt độ tại khu vực nút giao Hàng Xanh là 42 độ C. Dưới cái nắng nóng gay gắt, nhiều người vẫn phải lao ra đường vì cuộc mưu sinh. Những bóng mát dưới gốc cây ven đường trở thành món quà giá trị với nhiều người, để tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.

Trưa nay, TP.HCM nắng nóng gay gắt trên diện rộng ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM, nắng nóng ở các quận trung tâm như: Q.1, 3, 4, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, TP.Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi với mức nhiệt độ khí tượng từ 35 - 36 độ C. Các khu vực còn lại có mức nhiệt từ 35 độ C.



Nắng như đổ lửa, các tài xế xe ôm vẫn làm việc bình thường, có người tranh thủ chợp mắt mỗi khi có thể ẢNH: CHÍ NHÂN

Do nắng nóng gay gắt và độ ẩm trong không khí thấp nên đi kèm với nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó là nguy cơ cháy rừng gia tăng do thời tiết nắng nóng kết hợp gió tây nam mạnh gây hiệu ứng phơn (gió khô nóng).



Nhiều hàng quán phải thường xuyên tưới nước làm mưa nhân tạo để giải nhiệt ẢNH: CHÍ NHÂN

Đối với người dân nguy cơ mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, thông tin trên là nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thường cao hơn tùy theo điều kiện bê tông và nhựa đường ở từng khu vực cụ thể.