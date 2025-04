Nắng nóng như đổ lửa khắp nơi

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trong ngày hôm qua 22.4, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt như Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,4 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 40,4 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39 độ C.



Hôm nay TP.HCM tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng. Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới NGUỒN: ĐÀI NAM BỘ

Ở khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Ayunpa (Gia Lai) 37,8 độ C, EaKmat (Đắk Lắk) 36,3 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 36,8 độ C, Trị An (Đồng Nai) 36.8 độ C.

Cảnh báo, trong ngày hôm nay 23.4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50 %. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 55%.

Do nắng nóng gay gắt và độ ẩm trong không khí thấp nên đi kèm với nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, cháy rừng... gia tăng. Nắng nóng cũng dẫn nguy cơ mất nước, kiệt sức, đột quỵ khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, nhất là với người già, trẻ em và những người bệnh nền.

Tại TP.HCM, khu vực nắng nóng tập trung ở các quận trung tâm như: Q.1, 3, 4, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi và Q.12 với mức nhiệt độ khí tượng từ 35 - 36 độ C. Các khu vực còn lại nắng nóng với mức nhiệt từ 35 độ C. Tuy nhiên, do TP.HCM là nơi có mức độ đô thị hóa cao, lượng phương tiện giao thông nhiều và số lượng cơ sở sản xuất lớn nên nhiệt độ cảm nhận thường tăng vọt so với nhiệt độ khí tượng, mức cảnh báo trong ngày hôm nay có thể lên tới 53 độ C.