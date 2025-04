TP.HCM và Nam bộ nắng nóng tăng cường, mưa giảm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, cho biết: Áp thấp nóng phía tây đang mở rộng, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh. Điều này khiến thời tiết trên toàn khu vực nắng nóng kéo dài vào ban ngày, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ.



TP.HCM dự báo nắng nóng gay gắt quay trở lại và kéo dài một vài ngày tới ẢNH: CHÍ NHÂN

Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12 - 15 giờ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mức nhiệt trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 50 - 55%, khiến không khí khô và oi bức rõ rệt.

Tại TP.HCM, từ hôm nay đến ngày 29.4 khả năng mưa ít, nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn từ 2 - 4 độ C và thậm chí cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ khí tượng do điều kiện bê tông và nhựa đường.

Chiều tối và đêm do mây đối lưu phát triển có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Trong cơn giông cần đề phòng các hiện tượng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây nguyên, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, có khả năng xảy ra mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông, tiếp tục cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt dân sinh.

Người dân nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đầy đủ nước và điện giải cho cơ thể. Theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo giông lốc để kịp thời phòng tránh thiệt hại. Đối với khu vực nông thôn, cần có biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh.