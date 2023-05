Kỷ lục về nhiệt độ nắng nóng tại VN

Ngày 6.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ đo được tại các trạm ở khu vực phía tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên lúc 13 giờ cùng ngày phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: H.Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ C; TT.Hồi Xuân (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) 42,4 độ C; H.Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C; xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa, Nghệ An) 42,5 độ C; H.Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C… Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 33 - 55%.

Ở phía đông Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 40 - 65%. Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45 - 60%.

Công nhân thi công dự án cao tốc Bắc - Nam trần mình làm việc dưới trời nắng nóng

PHẠM ĐỨC

Đáng chú ý, đợt nắng nóng này đã thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất tại VN từ trước tới nay. Ngày 20.4.2019, trạm khí tượng tại H.Hương Khê đã đo được mức nhiệt 43,4 độ C, đây là giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại VN. Tuy nhiên, đến 16 giờ ngày 6.5, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Theo đó, vào thời gian trên trạm khí tượng tại TT.Hồi Xuân (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) đã đo được nhiệt độ là 43,8 độ C và cao nhất trong ngày lên tới trên 44,1 độ C.

Dự báo, hôm nay (7.5), khu vực phía tây Bắc bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C. Nam bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Đêm 7.5 và ngày 8.5, một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ, chấm dứt nắng nóng.

Ngày và đêm 8.5, phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trưa 6.5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 39 tới 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Nắng nóng khiến người tham gia giao thông và các lao động làm việc ngoài trời phải chịu những luồng không khí bỏng rát thổi vào da thịt.

Mặc dù thời tiết nóng như đổ lửa nhưng trên công trường các gói thầu dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, các kỹ sư và công nhân vẫn "đội nắng" để thi công cho kịp tiến độ.