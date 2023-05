Ngày 7.5, không khí lạnh tràn về, miền Bắc và miền Trung hết nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 5.5, phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: H.Yên Châu (tỉnh Sơn La) 40,2 độ C, H.Tương Dương (tỉnh Nghệ An) 41,9 độ C, H.Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) 40,4 độ C… Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 35 - 50%.

Nắng nóng diện rộng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết 7.5 ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xảy ra ở khu vực Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ.

Theo ông Hưởng, đợt nắng nóng xảy ra gay gắt nhất trong ngày 5 - 6.5, với nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ, phổ biến từ 36 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết thêm, phía đông Bắc bộ, nắng nóng sẽ kéo dài từ ngày 6 - 7.5 và kết thúc vào ngày 7.5. Ở khu vực tây Bắc bộ và Trung bộ, nắng nóng sẽ kết thúc vào ngày 8.5.

"Trong đợt nắng nóng này, khu vực tây Bắc bộ, vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế là nơi chịu tác động lớn nhất của khối áp thấp nóng phía tây cũng như hiệu ứng gió phơn nên nhiều điểm có khả năng cao nhiệt độ lên đến trên 40, 41 độ C và cũng có khả năng vượt mốc lịch sử nắng nóng của tháng 5", ông Hưởng nhận định.

Nói riêng về thời tiết tại Hà Nội, ông Hưởng thông tin, thủ đô sẽ có nắng nóng đỉnh điểm trong 2 ngày 5 - 6.5, với nhiệt độ cao nhất khoảng 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

"Từ ngày 7.5, sẽ có một đợt không khí lạnh cuối mùa ảnh hưởng xuống phía nam. Dưới tác động của không khí lạnh, đợt nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ", ông Hưởng nói, và cho biết thêm, trong tháng 5, ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ vẫn còn 2 - 3 đợt nắng nóng.