Mặt đường Hà Nội nóng rát 50 độ C, người lao động chật vật mưu sinh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 5.5, phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: H.Yên Châu (Sơn La) 40,2 độ C, H.Tương Dương (Nghệ An) 41,9 độ C, H.Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,4 độ C… Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 35 - 50%.

Mặt đường Hà Nội nóng rát lúc 13 giờ 30 chiều nay ĐÌNH HUY

Ở phía đông Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Hà Nội, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, nhiệt độ tại mặt đường khoảng 50 độ C. Đa số người dân đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mít...

Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2023 nên rất gay gắt, khiến công việc của những người lao động chân tay thêm phần vất vả.

Anh Hoàng Văn Nguyên mắc võng nằm nghỉ bên lề đường

ĐÌNH HUY

Đang mắc võng nằm nghỉ giữa bóng cây, anh Hoàng Văn Nguyên (quê Nam Định) cho biết, công việc của anh là bán dép cao su, điếu cày và những vật dụng nhỏ cho người dân. Mấy hôm nay, trời nắng nóng khiến công việc của anh vất vả hơn, kinh tế bị giảm nhiều vì ít người mua.

"Hàng ngày tôi đi bán hàng từ lúc 14 - 18 giờ, nhưng bây giờ thời tiết nắng nóng tôi phải lùi lại đến 15 hoặc 16 giờ mới đi được, đến 17 giờ đường lại tắc nên chẳng bán được mấy", anh Nguyên buồn bã nói.

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 7.5. Nắng nóng ở khu vực phía đông Bắc bộ và Nam bộ từ ngày 7.5 giảm dần.

Nhiệt độ đo được tại mặt đường lúc 13 giờ 30 là gần 50 độ C ĐÌNH HUY

Để tránh nắng nóng, nhiều người tham gia giao thông đi vào làn ô tô, nơi có bóng râm từ đường Vành đai 3 trên cao ĐÌNH HUY

Người đi đường bịt kín để chống chọi với nắng nóng ĐÌNH HUY

Một số người mặc áo mưa, trùm áo lên đầu... ĐÌNH HUY

Người lao động, người vô gia cư phải tiếp nước giữa đường ĐÌNH HUY

Một số người tìm cho mình "một góc riêng" để nghỉ ngơi ĐÌNH HUY

Những người lao động chân tay thêm phần vất vả vì nắng nóng ĐÌNH HUY

Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới ĐÌNH HUY