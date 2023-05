Nắng nóng, người dân ra công viên, nấp gầm cầu tìm bóng mát

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực gầm Cầu Dài (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), là nơi một số người dân chọn làm nơi nghỉ trưa, tránh cái nắng nóng hừng hực ngoài trời.

Ông Lê Văn Thắng (56 tuổi, xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), đang làm việc cho một công ty viễn thông. Suốt hai ngày qua, ông Thắng phải có mặt ở TP.Đồng Hới để kiểm tra, sửa chữa các đường dây truyền tải mạng. Những ngày này, ông chọn gầm Cầu Dài làm nơi ăn trưa, nghỉ ngơi tránh nóng.

Nhiệt độ cao cùng hiệu ứng từ mặt đường khiến cảm giác nóng nhiều hơn BÁ CƯỜNG

"Nóng quá phải xuống dưới này trú tạm, cầm theo cái võng nữa, treo lên là cũng có buổi trưa được ngủ ngon rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi vì trong ngày thì từ lúc 14 đến 16 giờ là trời nóng nhất, là lúc tôi phải phơi mình dưới cái nóng hơn 38 0C để làm việc", ông Thắng nói.

Ông Thắng mang theo cơm trưa, mắc võng để nghỉ trưa dưới gầm cầu BÁ CƯỜNG

Sau những ngày đông đúc người qua lại trong dịp nghỉ lễ, đường phố tại TP.Đồng Hới lại vắng tanh một phần ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng. Du khách chọn ra đường vào thời điểm trời tối hoặc tìm đến các khu du lịch có suối, thác… thay vì ở lại thành phố tham quan.

Các xe bán hàng rong cũng tấp vào bóng mát tránh nóng BÁ CƯỜNG

Ông Hà Quang Tô (43 tuổi, du khách đến từ Thái Bình) cho biết, cả đoàn du lịch của ông đến Quảng Bình vào hôm qua, nhưng đa số chỉ di chuyển từ nhà nghỉ qua quán ăn rồi từ quán ăn về lại nhà nghỉ.

"Nắng quá nên không đi tham quan được nhiều, đoàn chúng tôi toàn là các trung niên nên không có sức để đi giữa thời tiết nắng nóng của Quảng Bình. Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ di chuyển về Phong Nha để tham quan hang động và tắm suối", ông Tô chia sẻ.

Công viên Đồng Mỹ (TP.Đồng Hới) đang là nơi lý tưởng để người dân tận hưởng bóng mát BÁ CƯỜNG

Nhiều người dân tại TP.Đồng Hới cũng không chịu được nhiệt độ cao, một số người cao tuổi lo sợ nằm điều hòa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên chọn ra công viên tìm bóng râm, mắc võng hóng gió mát.

Tại TP.Đông Hà có nhiệt độ nóng hơn bởi chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ gió Tây Nam NGUYỄN BẢO KHÁNH

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời điểm 13 giờ ngày 6.5, nhiệt độ trung bình tại Quảng Bình đạt 40oC, cộng với các hiệu ứng từ mặt đường, nhiệt độ cảm nhận còn có thể cao hơn mức dự báo.

Mức nhiệt độ trung bình tại Quảng Trị trong ngày 6.5 là 41 độ C NGUYỄN BẢO KHÁNH

Trong khi đó, tại Quảng Trị, do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam nhiều hơn nên nhiệt độ tại vùng đồng bằng Quảng Trị cũng cao hơn Quảng Bình. Điển hình tại TP.Đông Hà trưa nay đã ghi nhận mức nhiệt là 39oC, trong khi đó mức nhiệt độ trung bình tại Quảng Trị do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp là 41oC.