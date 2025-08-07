Miền Bắc nắng nóng 4 ngày, vùng núi giảm mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngay sau khi vùng núi, trung du giảm mưa thì gần như toàn bộ miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) sẽ có đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tục trong 4 ngày.

Dự báo từ ngày 8.8, miền Bắc bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày ẢNH: TUẤN MINH

Trong đêm 6.8 và sáng sớm 7.8, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.8 đến 3 giờ ngày 7.8 nhiều nơi trên 50 mm như: trạm Việt Lâm (Tuyên Quang) là 70,2 mm; trạm Trịnh Tường 1(Lào Cai) là 61 mm; trạm Vạn Mai (Phú Thọ) là 118,4 mm; trạm Bình Khê (Quảng Ninh) là 78,6 mm…

Dự báo trong sáng nay, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ chiều nay, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ giảm dần.

Miền Bắc nắng nóng đến ngày 11.8

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 6.8, từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ nắng nóng cao nhất đo được tại Hoài Nhơn (Gia Lai) là 39,3 độ C; tại Ba Tơ (Quảng Ngãi) là 38,3 độ C; tại Đà Nẵng (Đà Nẵng) là 37,5 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 7.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Bắt đầu từ ngày mai 8.8, các tỉnh miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11.8.

Nắng nóng ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12.8.