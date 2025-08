Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C, miền Bắc khi nào mới mát?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trưa 4.8 đã ghi nhận nắng nóng bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C trong ngày 4.8 ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, một số khu vực có nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại trạm Láng (Hà Nội) là 39,1 độ C; tại trạm Hòa Bình (Phú Thọ) là 39,3 độ C; tại trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) là 38,9 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ nói trên được đo trong lều khí tượng, cách mặt đất 1,25 - 1,5 m để tránh ảnh hưởng của nhiệt độ từ mặt đất. Trên thực tế, nhiệt độ ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng hạ nhiệt từ ngày 5.8

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, cộng hưởng với trường gió phân kỳ đang hoạt động mạnh ở miền Bắc nên khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong những ngày vừa qua có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước đợt mưa lớn 4 ngày

Nắng nóng đạt cường độ mạnh nhất trong hôm nay 4.8. Từ ngày mai, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình nhưng cường độ sẽ giảm dần, trong khoảng 35 - 36 độ C, thời gian nóng nhất từ 12 - 16 giờ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc sẽ gây ra mưa lớn diện rộng. Dự báo từ 6.8, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tạm thời sẽ hết nắng nóng.