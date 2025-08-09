TP.HCM đón đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 18

Từ chiều tối nay 9.8, TP.HCM và khu vực Nam bộ xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài trong 10 ngày tới. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trên địa bàn TP.HCM trong 24 giờ qua có mưa rào và giông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Tại một số nơi có lượng mưa đo được khá cao như Bà Rịa 37,4mm, Mỹ Xuân 35,2mm, Xuyên Mộc 30mm…



Dự báo mưa trên địa bàn TP.HCM trong 24 giờ tới NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Từ đêm nay đến ngày 11.8, địa bàn TP.HCM có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn là Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Củ Chi, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo… Do mưa xuất hiện thường xuyên nên nhiệt độ giảm dần, vào ngày mai 10.8, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 33 độ C. Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm từ 1 - 2 độ C.

Đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 17 - 18.8, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 150mm, có nơi trên 160mm. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Trên khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to như tại Tà Lài (Đồng Nai) 93,2mm, La Ngà (Đồng Nai) 35,2mm, Sóc Trăng 33mm…

Một số nơi trên khu vực Nam bộ xuất hiện mưa rất to với tổng lượng lên tới trên 190mm NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Từ đêm nay đến ngày 11.8, khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 90mm, có nơi trên 90mm. Những địa phương có khả năng xảy ra mưa to là Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau… Đợt mưa sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 18.8 với tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến từ 120 - 180mm, có nơi trên 190mm.

Nguyên nhân đợt mưa lớn kéo dài do hình thành rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ và hoạt động mạnh dần lên. Điều này tạo điều kiện cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên và đạt cường độ trung bình đến mạnh.