Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Trưa nay nắng gắt, chiều tối TP.HCM lại có mưa giông mạnh?

Chí Nhân
Chí Nhân
08/08/2025 15:51 GMT+7

Trưa nay, khu vực trung tâm TP.HCM lại xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt. Thế nhưng chiều tối nay, mưa giông lại xuất hiện.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay 8.8 phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, trưa chiều và tối có mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trưa nay nắng gắt, chiều tối TP.HCM lại có mưa giông mạnh? - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM mắc kẹt giữa biển nước trong cơn mưa lớn bất ngờ vào đầu tuần này

ẢNH: PHẠM HỮU

Giải đáp lo lắng của nhiều người về khả năng mưa giông vào chiều tối nay, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, giờ này mây giông phát triển khá nhiều và khả năng chiều tối nay TP.HCM có mưa nhưng không đồng đều giữa các khu vực. Mưa có thể không lớn như đầu tuần nhưng có khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp với triều cường rằm tháng 6 âm lịch gây ngập ở các vùng trũng thấp.

"Giai đoạn này là thời điểm dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, sét, lốc, gió giật mạnh do có sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa các khối khí. Người dân nên hạn chế khi ra đường vào lúc trời giông mưa", bà Lan khuyến cáo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 vĩ bắc và 118 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Áp thấp có cường độ mạnh cấp 6 (sức gió vùng trung tâm từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa giông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 3m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao gặp giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đến 13 giờ ngày mai 9.8, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông.

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, sắp đón thêm bão Podul

Sau đợt 'hạn bà chằn', sáng nay 8.8, áp thấp nhiệt đới, bão Podul - cơn bão số 11 trên vùng biển tây Thái Bình Dương đang hướng thẳng vào Biển Đông, có thể xuất hiện khoảng ngày 13.8.

'Hạn bà chằn' đi qua, ngày mai Biển Đông đón vùng áp thấp mới

Khám phá thêm chủ đề

Mưa giông thời tiết TP.HCM nắng nóng áp thấp nhiệt đới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận