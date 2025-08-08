Trưa nay nắng gắt, chiều tối TP.HCM lại có mưa giông mạnh?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay 8.8 phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, trưa chiều và tối có mưa giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.



Người dân TP.HCM mắc kẹt giữa biển nước trong cơn mưa lớn bất ngờ vào đầu tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Giải đáp lo lắng của nhiều người về khả năng mưa giông vào chiều tối nay, Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, giờ này mây giông phát triển khá nhiều và khả năng chiều tối nay TP.HCM có mưa nhưng không đồng đều giữa các khu vực. Mưa có thể không lớn như đầu tuần nhưng có khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp với triều cường rằm tháng 6 âm lịch gây ngập ở các vùng trũng thấp.

"Giai đoạn này là thời điểm dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, sét, lốc, gió giật mạnh do có sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa các khối khí. Người dân nên hạn chế khi ra đường vào lúc trời giông mưa", bà Lan khuyến cáo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 vĩ bắc và 118 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Áp thấp có cường độ mạnh cấp 6 (sức gió vùng trung tâm từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa giông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 3m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao gặp giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đến 13 giờ ngày mai 9.8, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông.